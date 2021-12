Los dos golazos de Gio Simeone a Chiquito Romero en la histórica remontada del Hellas Verona ante el Venezia

Las alternativas del gran partido entre Venezia y Hellas Verona

El inicio de temporada de Giovani Simeone es de altísimo nivel: el delantero surgido de River, de 26 años, lleva 11 goles en 16 fechas. Este domingo anotó un doblete en la histórica remontada del Hellas Verona ante el Venezia por la Serie A. Su equipo perdía 3-0, pero logró imponerse por 4 a 3 sobre el final, con el Cholito como figura descollante. Su víctima: Sergio Romero.

Lo dicho: el local comenzó venciendo 3-0 a los 27 minutos de acción, gracias a las conquistas de Pietro Ceccaroni, Domen Crnigoj y Thomas Henry. Sin embargo, Hellas reaccionó: descontó con un gol en contra del citado Henry a los 7′ del complemento, y la expulsión de Ceccaroni unos instantes después le dieron el impulso necesario para ir por la hazaña.

A los 20′ del complemento, Gianluca Caprari puso a tiro del empate al Verona. Y llegó el momento estelar del hijo del Cholo Simeone. A los 22′, quedó mano a mano con el ex arquero de la selección argentina, tras un robo de su equipo en mitad de campo. Pudo haber definido con un remate cruzado, pero en su lugar eligió picarla por encima del cuerpo de Chiquito; una sutileza para rubricar el 2-2 parcial.

Pero hubo más para un Cholito en estado de gracia. A cinco minutos del final recibió fuera del área, encaró hacia el centro y encontró espacio para el remate: sacó un tiro con efecto que se intrudujo en el ángulo superior derecho del arco defendido por Romero, que nada pudo hacer.

El festejo resultó particular: hizo un gesto de desdén, como si la obra de arte que acababa de firmar fuera algo menor. Después, se señaló el dorsal 99 y recibió el abrazo de todos sus compañeros, incluidos los suplentes, que saltaron del banco ante la conclusión épica.

Simeone está a dos goles de Ciro Immobile (Lazio) y Dusan Vlahovic (Fiorentina) los máximos anotadores del Calcio. Y Hellas Verona aparece décimo en la tabla de posiciones, con 23 unidades, a cuatro de la zona de clasificación a la Europa League.

El festejo del Cholito tras su segundo gol, el cuarto de su escuadra

El gran momento de Gio lo llevó, por ejemplo, a anotarle cuatro tantos a la Lazio a fines de octubre. Aquella faena le reportó el elogio de su papá, el hoy entrenador del Atlético Madrid. “Me dijo que fue el mejor partido de mi carrera, que nunca me vio así, sin perder pelotas y ayudando en ambas fases”, describió entonces. Pues bien, el nivel del delantero no ha menguado, por lo que el Cholo mayor tendrá que seguir desempolvando consejos y alabanzas. ¿Y le puede abrir las puertas nuevamente de la Selección, dado que ya fue parte del ciclo Scaloni?

