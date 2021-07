Diego del Real, el primer representante de México en lanzamiento de martillo, buscará el oro en Tokio

Diego del Real, compitió en lanzamiento de martillo masculino en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano de 2010 , terminó primero en la final B y luego ocupó el cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Río en 2016.

El atleta mexicano lleva su cuerpo al límite, además hizo historia al ser el primer representante de México en lanzamiento de martillo en Río 2016: “Esos Juegos los viví muy relajados, no existía expectativa de mi resultado”. Sin embargo estuvo muy cerca de subirse al podio. “Estuve peleando el bronce hasta el final”, aseguró.

“Lo primero que pensé al terminar mi competencia fue: Si logré esto con mis recursos limitados, que va a pasar en cuatro años”, recordó Diego.

Diego del Real representará a México en Tokio (Foto: Instagram-d_delreal)

No obstante, el atleta regresó a sus entrenamientos con la misma decisión de ir por más. ” El nivel que ahora exigía estaba aumentando”.

Del Real, ganó los Centroamericanos de Barranquilla 2018 pero no subió al podio a los Panamericanos un año después. Su clasificación a la justa Olímpica de Tokio fue complicada, pero no lo detuvo: “Lo único que me queda es ser medallista y yo no entreno para menos que el oro”, sentenció.

