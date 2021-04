Tenso cruce entre Guardiola y un periodista en plena conferencia: “Es un argumento tan pobre”

La discusión entre Guardiola y un periodista en conferencia de prensa

Pep Guardiola fue criticado el sábado luego de que el Manchester City cayera derrotado 1 a 0 ante el Chelsea en las semifinales de la FA Cup y se despidiera del mítico certamen inglés en una temporada en la que ha logrado ser líder de la Premier League con una ventaja de 8 puntos sobre su inmediato perseguidor y en la que logró que su equipo esté entre los cuatro mejores de la Champions League.

Debido a semejante temporada, el calendario se la ha ajustado y el tiempo de descanso se le ha reducido, por lo que el director técnico español se ha visto obligado a rotar a sus jugadores para evitar lesiones. Tras la caída de este sábado un periodista le señaló que no le había prestado suficiente atención a la FA Cup, lo que hizo enfadar a Guardiola.

“Todos merecen jugar, no digas que no prestamos atención. Un equipo que llega a las fases finales en todas las competencias, ¿cómo puedes decir eso?. Este equipo ha ganado cuatro finales seguidas de la Carabao Cup. Sólo di que perdimos el partido y cuando pierdes un partido las decisiones son malas, pero es un argumento pobre. Es un argumento tan pobre... No llegamos a las semifinales de la FA Cup, a la final de la Carabao Cup cuatro años seguidos, o a las semifinales de la Champions League si no prestásemos atención a nada”.

El fastidio del entrenador fue notorio, a tal punto que le pidió al cronista que sus críticas debería hacerlas públicas antes de los encuentros y no esperar al resultado para señalar este tipo de aspectos: “Dilo antes, pero no lo digas después solo porque perdimos”. A su vez, y enfuscado por la consulta, Guardiola insistió: “La próxima vez, dime qué gente lo dice, porque trasladas la responsabilidad a otra gente. Dime quiénes lo dicen y después les responderé a ellos”.

El periodista se hizo cargo y admitió ser él uno de los que asegura que el entrenador le presta menos atención a a la FA Cup que a otros torneos. “¿Tu piensas entonces que Sterling o Ferran (Torres) o Gabriel (Jesús) no merecían jugar el partido?”, arremetió el ex técnico del Barcelona y del Bayern Múnich quien se encontró con una respuesta negativa, por lo que cerró: “Lo piensas y lo dices”.

Lamentablemente para el City, en el partido Kevin De Bruyne, que se dañó en un mal apoyo en un duelo con N’Golo Kanté, estaría ahora en duda para los importantes duelos ante el PSG, la prioridad para su equipo en estos momentos: “Tiene dolor. Se hará una prueba mañana (domingo), pero (los médicos) dicen que no tiene buena pinta”, se preocupó el entrenador.

Sobre el partido del sábado, el técnico catalán dijo que todo fue muy complicado por el planteamiento defensivo del rival: “Un equipo que defiende con ocho en el último tercio del campo no te lo pone fácil para maniobrar”.

El Manchester City, líder destacado de la Premier, vio frustradas sus esperanzas de conseguir un pleno de cuatro títulos esta temporada tras su derrota 1 a 0 ante el Chelsea. Además de la liga, donde solo un improbable desastre parece poder alejarse del trofeo, el equipo celeste aspira a ganar la Copa de la Liga, en la que debe disputar la final ante el Tottenham el domingo de la próxima semana.

La semana pasada se clasificó además para las semifinales de la Liga de Campeones europea, donde se enfrentará el París Saint-Germain (PSG). El Chelsea también disputará esa instancia, pero en su caso contra el Real Madrid.

