Tras la difusión del audio del piloto, todo lo que se sabe de la muerte de Emiliano Sala: el único condenado y la gran deuda pendiente

Los homenajes a Emiliano Sala en Nantes (Reuters)

El 22 de enero de 2019 los principales portales y canales del mundo dieron la noticia que acapararía todas las portadas de las siguientes semanas: el avión en el que viajaba el futbolista Emiliano Sala había desaparecido en el Canal de la Mancha. Desde entonces, comenzó una larga búsqueda que incluyó la colaboración de varios países y la participación de buscadores de tesoros marinos, que resultaron claves para hallar los restos de la aeronave que transportaba al futbolista desde Francia hacia Reino Unido.

El delantero argentino que había sido transferido del Nantes de la Ligue 1 al Cardiff de la Premier League ya estaba muerto hacía varias horas, pero en ese momento nadie lo sabía. Más de tres años después, un nuevo audio reflotó los recuerdos de la tragedia que tiene un solo condenado y una deuda pendiente.

A principios de febrero de 2017, un equipo forense de Dorset, Inglaterra, identificó el cuerpo que había sido encontrado dentro de los restos del Piper PA-46 Malibu como el del deportista e instantes después comenzaron los trabajos para determinar cómo había sido posible que la aeronave se hundiera. Con las investigaciones avanzadas, el interrogante cambió y la gran cuestión a resolver durante el juicio fue cómo habían permitido que la aeronave despegara.

David Henderson, el piloto que coordinó el traslado del futbolista, fue encontrado culpable por negligencia en octubre de 2021 y poco después condenado a una pena de 18 meses de prisión. El hombre de 67 años había sido acusado de no seguir las normas de seguridad elementales para diagramar el traslado en el avión monomotor Piper Malibu con matrícula N264DB que se precipitó en el Canal de la Mancha con Sala a bordo mientras era piloteado por David Ibbotson, el otro fallecido.

Este hombre fue quien le ordenó a Ibbotson, quien no estaba capacitado para realizar un vuelo porque ni siquiera tenía licencia comercial, que piloteara el avión cuyo estado tampoco era adecuado para despegar. Para tener noción de esto, el mal estado de la aeronave provocó que el piloto Ibbotson y Sala sufrieran envenenamiento: “Emiliano murió instantáneamente por lesiones fatales en la cabeza y el tronco debido al accidente de un avión de alta energía. Es probable que Emiliano estuviera profundamente inconsciente debido al envenenamiento por monóxido de carbono en el momento del accidente”, determinó el jurado durante el juicio en base a una investigación forense, realizada en Inglaterra y Gales para tratar de establecer las causas y circunstancias de las muertes.

Este hallazgo de saturación de carboxihemoglobina (COHb) del 58% estaría emparentado a un “escape de gas que se filtró por la manguera del calentador con la calefacción de la cabina” y también explicaría los extraños movimientos que hizo la aeronave monomotor antes de caer al noroeste de la Isla de Guernsey sobre el Canal de la Mancha.

Las imágenes de la aeronave en el fondo del Canal de la Mancha (Foto: AAIB)

Esta semana se conoció un audio estremecedor que fue enviado por Ibbotson hacia un colega suyo después de aterrizar en Nantes. El piloto venía desde Gales y su misión era recoger al futbolista para llevarlo rumbo a Cardiff y, en los archivos, queda claro que él sabía que las condiciones de la aeronave eran deplorables: “Estaba volando y luego ‘boom’. Pensé: ‘¿Qué pasa?’. Así que puse todo por delante y comprobé mis parámetros, todo estaba bien y seguía volando, pero me llamó la atención”, le comentó a un amigo suyo identificado como Kevin Jones, según reveló la cadena BBC.

En estos audios, también pronuncia una frase profundamente estremecedora a la luz de los hechos: “Normalmente tendría mi chaleco salvavidas entre los asientos, pero mañana lo llevaré puesto”. En el diálogo también deja entrever que el pedal del freno izquierdo no funcionaba correctamente y se sincera: “Este avión tiene que volver al hangar”.

“Estoy en medio del Canal de la Mancha y ‘bang’”, le señaló, evidenciando que en el vuelo de ida rumbo a Nantes ya se habían identificado algunas señales de alerta. “Ese Malibú, tiene como una niebla de vez en cuando. Puedes sentirlo, muy, muy bajo en todo el fuselaje”, le expresó en esa conversación que se grabó “accidentalmente”, según remarcó el medio británico. Allí señaló que el transporte era “poco fiable”.

Tan poco confiable era que al día siguiente el avión no pudo soportar una tormenta nocturna que se desató durante el viaje y él -según se dedujo- sufrió un envenenamiento al igual que el futbolista que le impidió evitar la caída.

Sala había sido presentado por el Cardiff de Gales, que se niega a pagar la transferencia

La gran deuda pendiente es sin dudas es la coyuntura alrededor del pago de la transferencia del futbolista. Es que ni Nantes, que había vendido al delantero, ni Cardiff, que lo había comprado, se hicieron cargo de que Sala formaba parte de sus equipos en el momento de su muerte.

En agosto de este año el TAS “consideró que el traspaso del jugador del FC Nantes al Cardiff City FC se había completado; y debido a que las condiciones establecidas en el Acuerdo de Traspaso se cumplieron antes del fallecimiento del jugador, se estimó el reclamo del FC Nantes del primer tramo de la tasa de traspaso por un importe de 6 millones de euros”. Sin embargo, el tema no está cerrado porque la entidad galesa emitió un comunicado donde advirtió su “decepción” con el TAS y dejó en claro que no cumplirá la resolución: “No resuelve la cuestión crucial de la responsabilidad del FC Nantes (y sus agentes) por el accidente, que por lo tanto tendrá que decidirse en otro foro. Una vez que los abogados del club hayan digerido los motivos de la decisión, esperamos apelar y no haremos ningún pago al FC Nantes mientras tanto. Si esas apelaciones no tienen éxito y el club debe pagar la tarifa de transferencia, el club emprenderá acciones legales contra los responsables del choque por daños y perjuicios para recuperar sus pérdidas. Esto incluirá al FC Nantes y sus agentes”.

La transacción se había acordado en enero del 2019, cuando la entidad que por entonces militaba en la Premier League inglesa decidió hacer un desembolso récord cercano a los 17 millones de euros para adquirir la ficha del delantero argentino de 28 años. Días más tarde, cuando Sala viajaba para incorporarse a sus nuevos compañeros, el avión privado que lo trasladaba cayó sobre el Canal de la Mancha: murieron el futbolista y el piloto.

