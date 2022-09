Roger Federer reveló el momento clave que lo impulsó a retirarse y su próximo gran plan

Roger Federer ganó 20 Grand Slam como profesional (Reuters)

Roger Federer habló por primera vez después de haber anunciado su retiro que conmocionó al mundo del tenis. El suizo dialogó con la Radio Televisión Suiza (RTS) y si bien no dio precisiones sobre si podrá jugar al menos un partido en la Laver Cup, dejó algunas definiciones sobre cómo se siente después de haber cerrado un ciclo en su vida.

“No sé exactamente cómo será mi futuro, pero no quiero alejarme completamente de un deporte que me ha dado todo”, comentó el ex número 1 del ranking de la ATP tras su llegada este martes a Londres para disputar allí la Laver Cup, su última competición oficial.

Al ser consultado sobre qué fue lo que decantó su retiro, fue sincero: “Sentí al comienzo del verano que mi progreso no era bueno, que mi rodilla no me dejaba en paz. En Wimbledon, todavía creía en eso, pensé que aún podía (continuar). Entonces obtuve una tomografía computarizada que no fue excelente y no hubo más progreso. A los pocos días, pensé que había terminado. Honestamente, ya no quería”.

Fue así que tomó la decisión de grabar un video para anunciar el final de su carrera: “Ese día no fue fácil, estaba muy conmovido. En el momento del anuncio, fueron más mis padres y Mirka los que se vieron afectados, yo estaba un poco más relajado. Después tuve una o dos lágrimas, pero estoy feliz y contento de haber dado el paso. Estoy muy aliviado y feliz de haber tenido la carrera que tuve”.

Roger Federer anunció su retiro

El helvético, de 41 años, marcó una era en el mundo del tenis y con su estilo único se ganó un lugar entre los grandes al conquistar un total de 20 Grand Slams, solamente superado por el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic. Roger, que también ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y la Copa Davis en 2014, cuenta con un impactante palmarés, en el que sobresalen ocho Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2011), seis Australia Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018), cinco US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) y un Roland Garros (2009).

Con respecto a su futuro inmediato, reveló que su gran objetivo es poder realizar una especie de partido despedida junto a grandes estrellas, cuyos nombres no quiso dar: “Me gustaría organizar una exhibición con los jugadores de mi elección, y espero hacerlo en los próximos seis meses”.

A la hora de elegir los mejor títulos de su carrera, tuvo una elección difícil: “Fueron muchos. El regreso a Australia en 2017 (victoria en 5 sets en la final ante Rafael Nadal), Roland-Garros 2009 (triunfo en la final ante Robin Söderling), el primer Wimbledon, la victoria ante Pete Sampras en 2001 (en 5 sets) que fue irreal”.

La leyenda del tenis había anunciado el jueves en un comunicado su retirada tras la Laver Cup, competición que se desarrollará en Londres de viernes a domingo. Federer no ha jugado en competición desde su eliminación en cuartos de final de Wimbledon, en julio de 2021, debido a su lesión en una rodilla.

SEGUIR LEYENDO: