Cuti Romero le tiró del pelo en una jugada y el futbolista del Chelsea lo criticó: “Tenía 12 años cuando otro jugador hizo eso”

* Romero se sacó la marca de Cucurella con un tironeo de pelo

Cuti Romero se convirtió en uno de los defensores más duros de la Premier League desde su llegada al Tottenham. Y así lo demuestra en cada jornada de la liga que es considerada por muchos como la más competitiva de Europa. El último fin de semana, el central fue uno de los protagonistas de un tenso cruce con Marc Cucurella en el encuentro entre los Spurs y el Chelsea que terminó 2-2.

Tras un córner en la previa al empate sobre la hora de la visita en Stamford Bridge, el árbitro detuvo el juego por una revisión del VAR frente a una posible tarjeta roja: Romero lanzó al suelo al lateral español al tirarle de su característico peinado. El juez Taylor consideró que no era una acción para expulsar al zaguero de la Selección y reanudó el intenso duelo.

Después de lo acontecido en el campo de juego, el que habló sobre lo que ocurrió fue Cucurella. “El video es muy claro. No sé qué pasó con el árbitro. Me das una patada en la pierna, me tiras del pelo... Pero el árbitro no entendió. Es un error del árbitro o del VAR”, dijo el jugador por el cual su pase se transformó en una de las mayores ventas para un futbolista de su puesto.

El ex lateral del Brighton dejó en claro que no tiene rencor con el argentino. “Fue una pugna en el campo. Hablé con él antes del partido y no tengo ningún problema con él. Fue solo una acción en el juego, pero una acción importante ya que tal vez cambió el resultado final”, explicó en diálogo con el diario británico The Sun.

Romero acaba de tirar del pelo y dejó en el suelo a Cucurella (Reuters/Paul Childs)

Frente a lo ocurrido, fue el propio Cucurella el que recordó cuándo había sido la última vez que le tiraron del pelo como hizo el marcador central de la selección argentina. “Es extraño, sólo recuerdo otra vez que un jugador hizo eso. Era muy joven, jugaba en la cantera con 12 años, pero nunca tuve otro episodio así desde entonces”, mencionó el ex Barcelona, Eibar y Getafe, antes de arribar al fútbol inglés.

“Nunca me cortaré el pelo, este es mi estilo”, dijo el español por el que Chelsea pagó una suma superior a los 65 millones de euros, más otros seis en variables, y firmó un contrato por los próximos seis años con los Blues que dirige Thomas Tuchel. Antes de firmar con el conjunto londinense, el otro equipo que pretendió a Cucurella fue el Manchester City de Pep Guardiola.

Tras el empate entre Chelsea y Tottenham, que también tuvo el duelo cara a cara entre el DT alemán y Antonio Conte, fue el propio Tuchel el que habló de la pelea que tuvo como protagonista a Romero y a su flamante refuerzo. “No puedo entender desde cuándo los jugadores pueden tirar del pelo de otras personas, quedarse en la cancha y atacar en el último córner”, expresó en declaraciones a BBC Sport.

SEGUIR LEYENDO: