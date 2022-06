El motivo por el que Juan Carlos Gabriel de Anda salió de Fox Sports

Juan Carlos Gabriel de Anda confesó por qué salió de Fox Sports (Foto: Instagram/@jc.gabrieldeanda_)

Dentro de la televisión mexicana, los analistas deportivos se convirtieron en personalidades que forman parte de la agenda deportiva, así que los fanáticos del deporte empezaron a darle un seguimiento a los panelistas de los programas de deportes. Una de las personalidades controversiales que tuvo Fox Sports se trató de Juan Carlos Gabriel de Anda.

El especialista deportivo se convirtió en uno de los conductores principales del programa y poco a poco escaló en popularidad entre la audiencia; sin embargo, en una ocasión llamó la atención por el estado en el que llegó al programa pues se rumoró que estaba en estado de ebriedad y que aún así condujo el panel de La Última Palabra de Fox Sports.

Tuvieron que pasar cerca de ocho años para que Juan Carlos detallara qué pasó aquel día y por qué terminó su relación laboral con Fox Sports. En una entrevista con Jorge Burro Van Rankin para canal de YouTube de La Saga Fut, el analista deportivo detalló qué causó su salida de la televisora de canal de paga.

En primera instancia aceptó que sí llegó borracho a la conducción del programa y que por ello fue despedido de Fox Sports. Aunque no reveló los detalles de cómo le dieron a conocer su despido, no se mostró arrepentido del hecho y aceptó los errores que cometió durante su estancia en Fox:

En 2015 Juan Carlos Gabriel de Anda llegó borracho a Fox Sports (Foto: YouTube/Explorer)

“Sí (llegué borracho), lo he dicho en los últimos ocho años y sí, sí me costó la chamba (no me arrepiento)”.

Ante la insistencia del Burro Van Rankin por conocer los pormenores del acontecimiento, Gabriel de Anda explicó que se convirtió uno de los analistas deportivos más importantes de la cadena. A pesar de que no jugó fútbol de manera profesional, sabía narrar, analizar y comentar fútbol.

“No existe un güey en la televisión deportiva que no sea figura, te lo apuesto a ti, que no haya sido figura futbolística, alguien profesional que ‘ni fu ni fa’, sin pena ni gloria en el fútbol profesional, al fin, que haya llegado a los medios de comunicación y que en menos de cinco años estuviera en todos los programas de Fox narrando -sin que nadie me enseñara-. Comenté, hice análisis, eché desm***re, además yo entré en un programa en Fox en donde era cagado llegar pe**, ser desmadroso y hasta estar crudo cab**n”, expresó.

(Foto: YouTube/La Saga)

Debido a lo controversial que se volvió aquella escena de Juan Carlos al frente de La última palabra en un estado inconveniente, se animó a corregir la mala imagen que se creó entre el público y en las redes sociales pues explicó que él estaba capacitado para realizar diferentes labores en la televisión deportiva.

“Eso no justifica mi error, el tema es este: que las nueve producciones que había en Fox, yo participaba en todas, en todas -por algo-. Y en ese tiempo, yo te enseño el contrato, quiero saber de un güey que sin ser figura en menos de cinco años tuviera un contrato de un millón de dólares, por tres años en Fox”.

Debido al desgaste que vivió en Fox Sports por todos los programas en los que participaba, desde su perspectiva renunció “mentalmente”, por ello cometió errores como aquella ocasión en 2015 cuando llegó borracho al canal.

“Sí me equivoqué, pero también había una persona altamente capacitada y altamente talentosa en ese rubro. Tan es así que llegué a ESPN y pasa lo mismo; todos los programas, todas las producciones yo pasaba por ellos, lo que nadie. Yo renuncié mentalmente, físicamente estaba, pero mentalmente yo renuncié”.

Una vez que finalizó su contrato con la televisora, se incorporó a ESPN, programas en las que cruzó con David Faitelson, su hermano Paco de Anda, entre otros más.

SEGUIR LEYENDO: