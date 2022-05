Always Ready pidió que investiguen los regalos de Boca a los jueces y apuntó: “El árbitro nos vino a cagar el partido”

Reclamo del presidente de Always Ready por los supuestos regalos que entregó Boca

Después del triunfo de Boca Juniors ante Always Ready, que le permitió acomodarse en el Grupo E a falta de dos fechas para el final de la etapa inicial de la Copa Libertadores, un hecho llamó la atención de propios y extraños en el Hernando Siles de La Paz. El club local denunció que la dirigencia xeneize, encabezada por Juan Román Riquelme, vicepresidente y líder del Consejo de Fútbol, le hizo unos regalos a la terna arbitral en la previa del partido.

Cuando el juego ya había comenzado, la policía de Bolivia junto a autoridades de Conmebol ingresaron al vestuario de los jueces y encontraron varias bolsas con camisetas de Boca. Eso quedó retratado en un video que se hizo viral en las redes sociales. Acto seguido, el que se refirió al tema fue el presidente de Always Ready, Andrés Costa, que mostró su enojo frente a lo ocurrido con la terna arbitral. “No tenemos nada contra Boca. Hizo un gran partido, lo felicitamos por el triunfo, pero nos llamó la atención que el Coronel de la Policía boliviana nos informó en el entretiempo que aparentemente los árbitros habían recibido obsequios y paquetes”, dijo el titular del rival de Boca en diálogo con TyC Sports.

“Inmediatamente se comunicó eso a Conmebol y es por eso que ingresaron al vestuario con la policía y cámaras que respalden los hechos. Allí se encontraron obsequios, que fueron incautados. Se realizará una prueba de huellas dactilares y una investigación que pueda dar mayor certeza de lo que pasó”, agregó Costa.

Por su parte, el presidente del Always Ready apuntó contra los directivos del Xeneize, a pesar que no quiso nombrar a nadie en particular en nombre de la delegación argentina. “La gente mencionó que los que hicieron los regalos fueron dirigentes de Boca, pero no puedo decir quiénes… Yo no estaba en el lugar y sería irresponsable si doy nombres que me dieron terceros. Quiero manejar esto con mayor cautela para no perjudicar la imagen de nadie”.

Acto seguido, Costa afirmó que la intención de su reclamo no tiene que ver con pedir los puntos del partido, sino que se esclarezca el hecho y que se juzgue a los árbitros.

Always Ready denunció que los árbitros recibieron "regalos" de Boca antes del partido

“Nosotros no queremos realizar una denuncia contra Boca ni pedir puntos. Para nada. Solamente queremos que se investigue y sancione a la terna arbitral, porque el reglamento está claro y prohíbe realizar regalos a los colegiados”, mencionó el mandamás del equipo de Bolivia.

“No vamos a iniciar ningún proceso, pero sí nos vamos a enfrentar en una querella contra el cuerpo arbitral. El problema no es de la dirigencia de Boca ni de Always Ready, sino de quien acepta los regalos. Estamos esperando el informe policial para ver quién ha sido el responsable”, explicó Costa, quien volvió a apuntar contra el árbitro en su concepto final. “Queremos que Conmebol actúe y sancione al árbitro. Cuando apareció la denuncia de la policía y además el penal, yo ya pienso mal…”, concluyó.

Frente a esta denuncia, hay que destacar que el juez peruano Kevin Ortega cometió un error decisivo para el resultado final del encuentro: sancionó un penal inexistente del arquero Giménez a Eduardo Salvio, que el propio número 10 de Boca cambió por gol.

De esta manera, y luego de la actuación influyente del árbitro en el resultado final del encuentro, habrá que ver cuáles son las medidas que tomará la Conmebol con la terna de árbitros y si decide realizar una investigación contra la directiva xeneize. A nivel local, es normal el cambio de obsequios entre equipos. En competencias bajo la tutela de la Confederación Sudamericana esta práctica también ocurre, pero no está permitido por protocolo.

Además del presidente, el que mostró todo su fastidio por lo sucedido en el campo de juego con el árbitro fue el arquero del equipo boliviano. Arnaldo Giménez fue lapidario con Kevin Ortega tras la derrota que dejó a su conjunto en el último puesto de la zona. “Cómo se puede analizar algo que no tiene que ver con el fútbol. Es un regalo, que los árbitros se dejen de joder, que dejen que los equipos denominados chicos compitan. Le pregunto al árbitro qué cobró y no me sabe responder. Es muy obvio que el árbitro nos vino a cagar el partido. Hay un sacrificio detrás de todo esto. Y no nos dejan competir. Es muy triste, porque terminan regalándole el partido”, explicó.

Por su parte, el entrenador de Always Ready acompañó al arquero en su discurso. “Fue una parcialidad muy evidente, sin disimulo. Si no se inventa ese penal, la historia podía ser distinta”, dijo Eduardo Villegas.

Las duras declaraciones del arquero de Always Ready

A horas de explotar este hecho, desde Boca llegó la respuesta por intermedio del Patrón Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol: “El arbitraje me pareció normal. No le vi ningún rasgo, ninguna situación anómala. Nosotros no nos hemos caracterizado nunca por hablar de detalles. La jugada del penal es difícil, muy complicada, el arquero sale a los pies, Toto (Salvio) lleva la pelota prácticamente a los pies. El arquero choca con él y con la pelota. Para nosotros, sin el VAR, salir a señalar a un árbitro nos parece injusto. Y además con VAR muchas situaciones son injustas. Me pareció un arbitraje normal”.

También, en la entrevista con ESPN, se refirió a los regalos denunciados por el club boliviano: “A mí siempre me ha gustado hablar de cosas serias e importantes. Les voy a decir la verdad porque no me gusta decir otra cosa. Desde que estamos en Boca, como Consejo de Fútbol, en cada partido que se juega tenemos la cortesía y la delicadeza de ir a regalarle un presente al cuerpo arbitral. En todos los partidos que hemos estados. Hay testigos que pueden decir que siempre ha sido así. Con altura, con dignidad, y nunca hemos ido después del partido porque se equivoque devuélvame la camiseta porque te la regalamos. Me da risa la situación”.

