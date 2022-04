Hakkinen expuso los problemas de Mercedes en la Fórmula 1: “Hamilton estará enojado, habrá quejas y lloriqueos en las reuniones de equipo”

Mika Hakkinen habló sobre el presente de Mercedes (Reuters)

Las cosas no están saliendo bien para Mercedes desde que inició el campeonato. Pese a ser una de las escuderías que mejor parecía ajustarse al nuevo reglamento, su W13 no estuvo a la altura y eso quedó en evidencia durante las primeras tres presentaciones en las que no pudieron alzarse con el primer puesto.

Dentro del equipo, el que más disconforme parece estar es Lewis Hamilton, que tras vivir un 2021 luchando palmo a palmo con Max Verstappen, en este 2022 los resultados no están llegando, al haber completado solo uno de los podios disputados hasta el momento.

Sobre ésta situación se pronunció el bicampeón del mundo Mika Hakkinen, quien en diálogo con Uniebet también consideró que la llegada del joven George Russell puede influir en su futuro con el equipo alemán: “Es un lugar difícil para Lewis, es obvio. Russell no llegó allí para ser el número dos o para perder”.

Russell se incorporó a Mercedes y logró un podio en su tercer Gran Premio con la escudería (Reuters)

“La última carrera en Australia fue muy dura para Lewis, realmente dura. El equipo, naturalmente, quiere que los pilotos terminen la carrera”, reconoció el campeón del mundo con McLaren en 1998 y 1999 sobre el último Gran Premio en el que el británico quedó en cuarto lugar por detrás de Russell.

“Estoy seguro de que Lewis sigue molesto por la situación. Es difícil ser derrotado por George, y me temo que esta será una temporada realmente difícil para él”, remarcó el ex piloto finlandés y agregó: “(Russell) Está ahí para dar lo mejor de sí mismo y está trabajando para ser campeón del mundo algún día. No se va a doblegar ante un heptacampeón”.

Hakkinen quiso hacer hincapié en la competencia de ambos pilotos por sobre el mal momento en general de la Flecha Plateada: “Ya es difícil para Mercedes, pero especialmente lo es para Lewis. George viene de un equipo con poco o ningún éxito (Williams). Todos estos logros con Mercedes son nuevos para él, mientras que para Lewis esto es un desastre y estando Russell por delante de él, es aún peor”.

Hakkinen piensa que Hamilton podría estar pensando en abandonar la escudería tarde o temprano (Reuters)

“Me pregunto cómo se comporta Lewis en las reuniones del equipo. Apuesto a que está enojado, me lo imagino. Muchas quejas y lloriqueos. Esto inicia el proceso de pensamiento natural de los pilotos, ‘¿Debería ir a otro lugar?’”, reflexionó Mika Hakkinen desde la experiencia de haber competido en La Máxima durante diez temporadas.

“Es un hecho. Ha estado en Mercedes durante años y ha ganado muchos campeonatos. Ahora que las cosas no van bien, empezará a pensar en cambiar de equipo”, sentenció el finlandés.

Habrá que ver que depara el futuro para el equipo alemán. En principio, la escudería explicó que una vez que solucionen los problemas con el “Drag” y el “Porpoising” volverán a dar batalla. La próxima carrera será el domingo que viene en el Gran Premio de Emilia Romaña, en donde el Cavallino Rampante, de gran nivel, hará de local en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari.





SEGUIR LEYENDO