Selección Mexicana: cómo le fue Miguel Herrera cuando ocupó el banquillo tricolor

Miguel Herrera, actual director técnico de los Tigres de la UANL en la Liga MX. Foto: AFP 162

El camino de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 está a punto de finalizar. Sólo una catástrofe dejaría al Tri de Gerardo Martino sin asistir a la justa deportiva a celebrarse del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Sin embargo, la dirección técnica del equipo podría no ser la misma para esas fechas a pesar de haber conseguido el objetivo de la clasificación.

Ante los señalamientos por el bajo rendimiento que ha mostrado el combinado nacional en sus más recientes presentaciones y la situación, que se agrava cada vez más, sobre el estado de salud del vigente entrenador, ha hecho que nombres sobre posibles sustitutos aparezcan en el entorno. El que más fuerza ha tomado es el de Miguel Herrera, actual director técnico de los Tigres de la UANL en la Liga MX y quien ya ha ocupado el banquillo de selección.

“Creo que mi nombre siempre ha estado en la mesa, me da mucho gusto, mucho orgullo, quiere decir que hago bien las cosas en donde me presento a trabajar. Sinceramente mi cabeza está al 100 por ciento en Tigres, también lo he dicho, nunca le voy a decir que no a la Selección, pero hoy no pasa por mí, tengo un contrato con Tigres y la FMF tendría que hablar con ellos, para ver cómo se ponen de acuerdo”, dijo el Piojo en entrevista para la cadena ESPN.

Miguel Herrera dirigió a México en el Mundial de Brasil 2014: Foto: fifa.com

Pero, ¿cómo fue el paso de Herrera por la Selección Mexicana?

El entrenador mexicano llegó al Tri luego de haber dirigido a las Águilas del América, equipo al que hizo campeón tras casi una década de sequía y que regresó a los primeros puestos del balompié mexicano. A finales de 2013 disputó su segunda final consecutiva con los de Coapa (perdió contra León) y al finalizar el torneo fue nombrado nuevo director técnico de México de forma interina.

El contexto nacional para ese entonces fue un complicado proceso de clasificación rumbo a Brasil 2014. En aquella hexagonal final, México apenas pudo ubicarse cuarto lugar en el tabla con lo que obtuvo el boleto al repechaje. Fue allí cuando Herrara tomó el mando en el banquillo.

El debut del Piojo no pudo ser mejor. Ante la posibilidad de quedar fuera del Mundial, el Tri se presentó en la cancha del Estadio Azteca para el juego de ida de la reclasificación disputada contra Nueva Zelanda. El equipo nacional, caracterizado por estar integrando en gran parte por elementos de América, consiguió una clara victoria de cinco goles por uno ante su rival. En la vuelta, en Oceanía, el marcador también terminó en goleada para los verdes por cuatro anotaciones a dos (el global fue de nueve a tres).

Con Miguel Herrera como entrenador de México, se ganó la Copa de Oro e 2015. Foto: AFP 162

Después de haber conseguido el pase, Herrera fue ratificado como el entrenador nacional. Ya en la Copa del Mundo, México realizó una buena presentación al conseguir siete de nueve puntos en la fase de grupos, sector que compartió con el anfitrión Brasil, Croacia y Camerún. Ante africanos y europeos ganó y empató con los sudamericanos. Finalmente, en octavos de final perdió ante los Países Bajos.

Su trayectoria con la Selección Mexicana continuó por uno año más. En el verano siguiente logró ser campeón de la Copa Oro al vencer a Jamaica en la final por marcador de tres anotaciones a una. Fue destituido un día después debido a la agresión física que cometió en contra del comentarista Christian Martinoli durante un encuentro en un aeropuerto de Estados Unidos en el camino de regreso al país.

