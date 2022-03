Pochettino dio su conferencia más cruda y sincera tras la eliminación ante Real Madrid: “Me siento jodido”

La decepción de Mauricio Pochettino por la inesperada remontada del Real Madrid fue notoria (Foto: Reuters)

Los jugadores salieron del estacionamiento del Camp des Loges protegidos por una muralla de guardias de seguridad para evitar al máximo posible el contacto con la gente. Sólo un valiente se animó a cruzar esa línea para atender a los medios presentes: Mauricio Pochettino. El director técnico se mostró muy molesto contra el arbitraje tras la caída con el Real Madrid, al mismo tiempo que reclamó la responsabilidad de su grupo para reaccionar ante el Bordeaux este domingo en la Ligue 1 y seguir en la búsqueda de un nuevo título de campeón de Francia.

El entrenador argentino fue sincero frente a los micrófonos y detalló cómo se siente actualmente después de la eliminación. “Decepcionado. No sólo nosotros sino todo el club. La decepción es muy grande. Fueron días muy difíciles. Es normal que no tengamos la mejor energía. Pero la responsabilidad es enorme: la de acabar la temporada de la mejor manera posible. Sabemos que tenemos que ganar el título. Este domingo es una oportunidad para la victoria”, declaró en medio de este difícil momento.

Y agregó sobre su estado en lo personal: “¿Cómo me siento? ¡Jodido! Jodido porque, en el análisis del partido, creo que tanto aquí en París como durante los primeros 60 minutos en Madrid, el equipo fue superior. Merecidamente, quizás con más distancia en el marcador. De la forma en que se nos escapa la clasificatoria es algo que jode. Perdón la palabra. Te deja jodido y algo dentro que es difícil de sacarlo. Bronca, fastidio. Ese malestar que te hace difícil dormir de noche, pero asumir la responsabilidad de seguir adelante. Pero eso no significa que no me sienta fuerte. Me siento fuerte para afrontar los próximos plazos”.

En el duelo de entrenadores, Carlo Ancelotti salió como victorioso en los octavos de final (Foto: Reuters)

Además, explicó que en caso que los fanáticos demuestren su enojo por lo sucedido en la Champions League la plantilla entenderá dicha manifestación. “El ambiente el domingo será el que quieran nuestros seguidores. Entendemos su decepción. Pueden mostrar sus sentimientos. Sabemos que una victoria ante el Bordeaux no nos consolará de la goleada al Madrid pero lo importante es respetar el objetivo de ganar el campeonato”, explico Mauricio.

Por otro lado, también le consultaron por el accionar de Keylor Navas con su compañero de puesto luego del fatídico error que activó la remontada del Real Madrid: “Comparten el mismo sentimiento de decepción. Son dos grandísimos porteros. Están decepcionados. Keylor mostró su apoyo a Gigio Donnarumma y a todo el equipo. Los jugadores que no están jugando también participan en la competencia aunque no estén en el campo. Mostró su apoyo. Pero, habiéndolo revisado desde todos los ángulos, no entiendo cómo el VAR no señala la falta sobre Donnarumma. Eso no es excusa, tuvo un gran impacto emocional”.

Pochettino volvió a hacer un mea culpa y cerró la conferencia con una reflexión. “Es una pregunta colectiva. Llevar esta camiseta es una responsabilidad. Es un momento difícil para todos, complicado. Pero tenemos que salir de eso. E ir a buscar un resultado el domingo. Los jóvenes estarán en la plantilla. Pero los principales jugadores también deben estar en el campo para jugar y eliminar la frustración que tienen”, concluyó el argentino con la Ligue 1 como objetivo de acá a que termine la temporada.

SEGUIR LEYENDO: