Consecuencias del ataque ruso a Ucrania: Barcelona no viaja a jugar la Euroliga y el Schalke 04 sacó a su sponsor de la camiseta

El equipo alemán anunció que sacará a su principal patrocinador ruso de la camiseta (REUTERS/Leon Kuegeler)

La invasión de tropas rusas a Ucrania en la madrugada de este jueves generaron un impacto mundial. Y el ámbito deportivo no estuvo ajeno a las imágenes que recorren el planeta con los bombardeos a Kiev y otras ciudades del país afectado. Es por eso que en medio del conflicto bélico, ya son muchos los clubes que han tomado medidas relacionadas al actual escenario global.

Además de las decisiones que tomaron varias instituciones de la Premier League o las declaraciones que hicieron públicas pilotos de la Fórmula 1 como Sebastian Vettel o el último campeón del mundo Max Verstappen en relación a correr el Gran Premio de Rusia, el conjunto de básquet del Barcelona de España y el Schalke 04, histórico equipo alemán de la Bundesliga tomaron drásticas decisiones.

En el caso del Barça Basket, postergó su viaje con destino a Rusia para jugar dos partidos por la Euroliga, la máxima competición del baloncesto europeo. “A raíz de las informaciones aparecidas en las últimas horas sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el FC Barcelona ha decidido no viajar hoy hacia San Petersburgo”, indicó la primera parte del comunicado que difundió el club culé en su sitio oficial.

“Esta tarde están previstas reuniones diversas con las partes implicadas y se acabará tomando una decisión al respecto en las próximas horas. Recordamos que el equipo tiene dos partidos en tierras rusas, este viernes contra el Zenit de San Petersburgo y este próximo domingo en Moscú, en la pista del CSKA”, agregó el reporte.

Hay que destacar que el equipo dirigido por Sarunas Jasikevicius, que viene de vencer al Real Madrid en el clásico que definió el campeón de la Copa del Rey, es el líder del torneo junto a los Merengues con un registro de 20 triunfos y 5 derrotas.

El equipo de básquet del Barcelona no viaja a Rusia para jugar la Euroliga

Otro de los clubes que se hizo eco del conflicto que estalló en Europa fue el Schalke 04 de la Bundesliga alemana. A través de su cuenta oficial en Twitter, el conjunto fundado en 1904 y que hoy milita en la segunda división del fútbol bávaro, confirmó que retirará a su principal patrocinador de la camiseta. “Con vistas a los acontecimientos, desarrollo y escalada de los últimos días: #S04 saca la rotulación de GAZPROM de las camisetas”, indicó el escueto comunicado.

Gazprom es la compañía más grande de Rusia que en los últimos tiempos se vinculó de manera muy activa con el fútbol en Europa. Es una empresa gasística fundada en 1989 durante el periodo soviético y que actualmente está bajo el control del Estado ruso que dirige Vladimir Putin. Sólo para citar algunos ejemplos, tiene un fuerte lazo con la UEFA ya que es uno de los sponsors top que tiene la Champions League. En relación a esto, la entidad que rige los destinos del fútbol en el Viejo Continente ya tendría decidido mover la final del máximo certamen de clubes de Rusia.

Este viernes, el presidente Aleksander Čeferin se reunirá junto a su consejo directivo para resolver si cambiarán la sede de la definición de la temporada 2021-2022, que iba a ser en el estadio Gazprom Arena, uno de las canchas donde se jugaron varios encuentros del último Mundial Rusia 2018 y la reciente edición de la Eurocopa.

El Schalke 04 anunció que saca de su camiseta a su sponsor Gazprom

Por otra parte, la selección de Ucrania de básquet anunció que no quiere jugar el encuentro ante España a disputarse en Córdoba durante este jueves válido por la ventana FIBA para la clasificación al Mundial 2023 debido a la situación que atraviesa su país. El jugador Oleksandr Lypovyy contó cómo vivió su familia el ataque ruso en su ciudad natal Kharkiv.

“Mi madre, mi hermano y su familia se quedaron atrapados en Ucrania, en el corazón del ataque a 50 kilómetros de las fronteras rusas y se despertaron hoy a las cinco de la mañana por los sonidos de las armas. Ahora, tal como está la situación, no sabemos cómo se trasladarán a Europa, porque sus fronteras no les permiten venir a los ucranianos y se han quedado atrapados en Ucrania. Estoy muy orgullosos de decir que nos preocupamos por ellos, pero tratamos de no entrar en pánico y ser fuertes como todo el país. Deseamos que todos tengan paz, enviamos oraciones a nuestro ejército porque ahora son los que nos protegen”, dijo Lypovyy.

Y agregó: “No es posible estar centrado en el juego un día como hoy. Los códigos dicen que en cuanto estés en la cancha te centrarás en el partido, pero hoy no podemos pensar en baloncesto. Lo mejor sería cancelar el partido, pero no es posible e intentaremos jugar y hacerlo bien. Así es como nos sentimos. No queremos jugar, pero también es posible que podamos enviarle el mensaje de que jugaremos por nuestro país”.

SEGUIR LEYENDO: