El insólito consejo de un ex jugador de la NFL: por qué recomendó tomar Viagra

Los jugadores de fútbol americano tienen que soportar temperaturas heladas durante los partidos (AP)

El hemisferio norte atraviesa su época más fría del año pero esto no impide que en Estados Unidos la actividad deportiva se detenga. En aquellos que se celebran al aire libre, como el fútbol americano, los jugadores recurren a todo tipo de métodos para paliar las bajas temperaturas que muchas veces están por debajo de los cero grados centígrados. En este contexto sorprendió a revelación de un ex NFL.

Bart Scott fue invitado al programa Get Up de la cadena ESPN y aprovechó para aconsejar a Josh Allen, mariscal de Buffalo Bills: “Tómate un poco de Viagra antes del partido, bebé”, le dijo para sorpresa de todos. Es que la joven figura de la franquicia norteamericana había contado que no era tan sencillo competir en enero por el frío que azota a gran parte de la nación y para contrarrestarlo el ex jugador le recomendó que tome la pastilla azul.

“Viagra fue primero un medicamento para el corazón, ¿verdad?. Por lo tanto, aumenta la circulación, lo que asegura que llegue a los pies”, insistió Scott, ex linebacker interior de Baltimore Ravens, convencido de que esto podría ser una ayuda para Allen, quien en temperaturas bajo cero posee uno de las peores estadísticas vinculadas a pases completados en la NFL en los últimos 15 años.

Desde la liga comentaron esta semana que ningún jugador debe consumir este tipo de productos sin el aval de profesionales: “Viagra o Revatio, que contienen sildenafil como ingrediente activo, sólo deben usarse en las indicaciones aprobadas y siempre bajo la supervisión de un médico”, indicó un representante en declaraciones publicadas por el sitio TMZ Sports.

El frío en Estados unidos no impide que se detenga la actividad (Getty Images)

Lo cierto es que el Viagra es utilizado en el ámbito deportivo para combatir los efectos de la altura, por ejemplo. Algunos equipos del fútbol argentino han utilizado este medicamento junto con un cóctel de cafeína y pastillas para disputar encuentros en algunas ciudades de Bolivia, Ecuador o Perú, que se ubican a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Sobre todo en lugares como La Paz o San José de Oruro, que se encuentran a más de 3.500 metros.

En laboratorio Pfizer decidió comercializar el sildenafil para disfunción eréctil. La droga fue patentada en 1996, aprobada para su uso en disfunción eréctil por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA). Así, se convirtió en la primera pastilla aprobada para tratar este problema en los Estados Unidos, y se ofreció a la venta en ese país más tarde el mismo año. El sildenafil no actúa en ausencia de estimulación sexual. Su efecto es exclusivamente vasomotor y por lo tanto solamente está indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil de este origen. No aumenta la potencia sexual, el número, la frecuencia, o la intensidad de las erecciones en el varón sano.

