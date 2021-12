Grave acusación contra la Premier League: “Estábamos poniendo la salud de los jugadores en un gran riesgo”

Este domingo, el Chelsea igualó sin goles ante los Wolves después de que la Premier League rechazara su solicitud de posponer el encuentro. El cuadro londinense acumulan varios casos positivos de coronavirus en el seno de su plantel, además de algunas lesiones, pero la liga lo obligó a disputar su compromiso, mientras que otros seis juegos, sí fueron aplazados.

Tras el final del partido, el técnico Thomas Tuchel habló en conferencia de prensa y advirtió que esta clase de decisiones de cumplir con el cronograma a rajatabla es perjudicial para los futbolistas: “Estábamos poniendo la salud y la seguridad de los jugadores en un gran riesgo, tanto físicamente como por el Covid” , señaló el alemán. “Podemos sobrevivir a un juego, pero eventualmente pagaremos el precio, tal vez ya estemos pagando el precio. No puedo comparar con otros juegos, es solo nuestra situación. No es seguro. Hablamos de proteger a los jugadores y un entorno seguro, pero no es seguro”.

El actual campeón de la Champions League no pudo alinear a Romelu Lukaku, Callum Hudson-Odoi, Timo Werner y Ben Chilwell, entre otros, por estar contagiados y a su vez sufrió bajas de otras de sus estrellas como Jorginho, Kai Havertz y Ruben Loftus-Cheek, que se están recuperando de distintas lesiones.

“No me sorprendería si llega la próxima prueba y tenemos más positivos. ¿Cómo debería detenerse si nos sentamos en el autobús y cenamos y simplemente nos quedamos juntos como si nada hubiera pasado? Estuvimos luchando con la preparación porque tuvimos varios días consecutivos con pruebas positivas de Covid y luego viajamos juntos durante tres horas con el equipo, cenamos juntos y tuvimos otra prueba positiva con Jorginho. La gente está preocupada porque (los jugadores) estaban en el mismo autobús y cenaron la misma. No me importan mucho los próximos partidos. Solo me preocupan las próximas pruebas y la salud de los jugadores”, sostuvo.

Thomas Tuchel aseguró que la Premier League no está cuidando a los futbolistas (EFE)

El Chelsea alineó 11 titulares y seis suplentes (dos de ellos arqueros) para poder cumplir con lo mínimo para no perder los puntos. Entre quienes sumaron algunos minutos estuvo Mateo Kovacic, quien tuvo coronavirus la semana pasada. “Dejamos a Mateo jugar 30 minutos un día después de 10 días de Covid. Le hacemos jugar, ¿quién se responsabiliza de eso?. Tenemos a Kanté una sesión de entrenamiento, Chalobah con dos sesiones de entrenamiento y tal vez otra lesión”, insistió Tuchel.

Este lunes habrá una reunión de los 20 clubes de la Premier League para decidir cómo continuar, pese a que la liga se mantiene en la postura de que si un equipo posee la cantidad mínima de jugadores disponibles, debe presentarse.

Lo cierto es que la cuarta ola de coronavirus en Reino unido ha arrojado cifras récords de contagios desde el inicio de la pandemia y los planteles de fútbol no están exentos. Esta fecha del torneo británico apenas ha tenido cuatro partidos, porque los otros seis tuvieron que suspenderse. Los clubes de la Premier League se reunirán el lunes para discutir qué acciones tomar para hacer frente a la creciente crisis de Covid, con una apretada agenda de partidos durante el período de Navidad y Año Nuevo.

Gran Bretaña anunció un número récord de casos durante tres días seguidos la semana pasada, lo que provocó la introducción de nuevas regulaciones. Las autoridades informaron 90.418 casos el sábado, una ligera caída el viernes, aunque las cifras de los fines de semana suelen ser un poco más bajas.

Con información de AFP

