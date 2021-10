Preocupación en Francia por la frase de Neymar sobre su futuro: por qué está “harto” y la influencia que esperan que tenga Messi

Neymar y la selección brasileña se enfrentarán a Uruguay (EFE)

El fin de semana pasado, en la previa al duelo entre Brasil y Colombia que culminó con el primer empate de la Canarinha en las Eliminatorias Sudamericanas, las cuentas oficiales de la plataforma de streaming Dazn compartieron unas imágenes del documental sobre Neymar, cuyas declaraciones del futbolista despertaron el asombro en más de uno.

“Pienso que Qatar 2022 es mi último Mundial. No sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol”, revelaba el astro brasileño En Neymar Jr, Dinastía de Reyes, el clip que hace un repaso por toda la carrera del futbolista.

Esas palabras despertaron todo tipo de opiniones en el mundo del deporte. Mientras que algunos ex jugadores criticaron su postura, otros apoyaron su decisión de abandonar la selección tras la próxima cita internacional.

Algunos ex jugadores como Jussie, apoyaron la decisión del astro brasileño (Reuters)

“Está harto. Desde que fue nombrado el salvador del fútbol brasileño, tiene que valerse por sí mismo. Nunca tuvo un jugador que lo respaldara y compartiera la presión, como Ronaldo tuvo a Rivaldo por ejemplo”, aseguró el ex delantero brasileño del Burdeos Jussie Ferreira Vieira en diálogo con L’Equipe.

“Está completamente solo. Es un infierno. Sin embargo, hace todo lo posible. Lo intenta y respeta nuestro ADN. A pesar de eso, se le falta al respeto. En Brasil, martirizamos a nuestros ídolos, es cultural. Neymar lleva demasiados años viviendo con esta enorme presión sobre sus hombros. Ha reducido su longevidad. Él pelea, pelea, pero ya ha tenido suficiente. Que haya jugado su último Mundial a los 30 no me sorprenderá. No es anormal. Creo que se sentirá aliviado cuando renuncie”, agregó el ex atacante de 38 años.

De todos modos, Jussie piensa que cuando pase el torneo internacional, todos se unirán y le propondrán que continúe: “El presidente de la Federación, el técnico, la afición. Todos le pedirán que se quede. Pero después (cuando ya no esté) tendremos que designar otro ‘elegido’. Hasta ahora no veo a ninguno, pero la gente va a tener que elegir a alguien, al menos para poder criticarlo (risas)”.

Neymar comparte equipo nuevamente con Messi tras su salida del Barcelona en 2017 (Reuters)

La frase de Neymar recorrió el mundo y tuvo muchas repercusiones. Incluso un allegado del brasileño durante su etapa en Barcelona habló con L’Equipe y le dijo: “Sé que no soporta el trato en Francia, con constantes faltas y provocaciones. Lo veo menos feliz desde la derrota en la final de la Champions League (0-1, frente al Bayern en agosto del 2020)”.

“Está lejos del Neymar entusiasta, realizado y accesible que solía ser en Barcelona. Pero espero que la llegada de su amigo Leo (Messi) le permita redescubrir este deseo de querer superarse siempre y darse cuenta de que todavía le queda un largo camino por delante”, concluyó con la esperanza de que el arribo del futbolista rosarino le dé un nuevo envión de alegría.





SEGUIR LEYENDO