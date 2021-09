Francia, Noruega, Países Bajos y Turquía se presentan en una nueva jornada de las Eliminatorias de la UEFA: hora, TV y formaciones

Se juegan 13 partidos de la Fecha 5 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Cada continente vive su propio camino de cara al Mundial de Qatar 2022 y este sábado habrá 13 partidos en Europa que corresponden a la Fecha 5 de las Eliminatorias de la UEFA para la próxima Copa del Mundo. Algunas de selecciones más importantes que saldrán a la cancha son la campeona mundial Francia, la Noruega de Erling Haaland, el combinado de Países Bajos que dirige Van Gaal, y una Turquía que lidera su zona.

GRUPO D: UCRANIA-FRANCIA

Ucrania recibe a Francia por la Fecha 5 del Grupo D de las Eliminatorias.

Sin Kylian Mbappé, quien abandonó la concentración de Francia por molestias leves en el aductor izquierdo, el equipo de Didier Deschamps visita a Ucrania con la intención de recuperarse del decepcionante empate ante Bosnia (1-1) de su última presentación. Los vigentes campeones del mundo atraviesan un mala racha que los preocupa: llevan cuatros partidos sin ganar, su peor serie desde 2013.

La igualdad del miércoles contra Bosnia hizo crecer las dudas en torno a Les Blues, que fueron eliminados por Suiza por penales en octavos de la EURO 2020, y ahora no tendrán un partido sencillo. Ucrania, su escolta en el Grupo D, está a 4 puntos pero buscará aprovecharse de las bajas de jugadores importantes como N’Golo Kanté, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard y Corentin Tolisso.

Deschamps aclaró que Mbappé realmente había sufrido “un problema muscular”, a pesar de que las pruebas médicas no detectasen una lesión. “En el momento en el que no existe ninguna posibilidad de que esté disponible (ante Ucrania) o el martes (ante Finlandia), no veo el interés de que se quede con nosotros”, dijo el DT galo en Kiev.

Probables formaciones:

Ucrania: Pyatov; Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Sobol; Malinovskyi, Yarmolenko; Yaremchuk. DT: Oleksandr Petrakov

Francia: Lloris; Dubois, Varane, Kimpembe, Digne; Rabiot, Pogba; Coman, Griezmann, Martial; Benzema. DT: Didier Deschamps

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Estadio: Olímpico de Kiev

Hora: 18:00 local / 17:00 GMT.

13:00 Argentina y Uruguay

12:00 Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela

11:00 Perú, Colombia, Ecuador y Ciudad de México

TV: DIRECTV Sports

GRUPO G: PAÍSES BAJOS-MONTENEGRO

Países Bajos se mide ante Montenegro por la Fecha 5 del Grupo G de las Eliminatorias.

En la cima del Grupo G hay una gran disputa y tanto Países Bajos como Montenegro, los dos protagonistas de este encuentro tienen 7 puntos, al que la Noruega de Erling Haaland (que visita en simultáneo a Letonia). Los tres equipos están a un solo punto de la líder Turquía, que va a estar visitando a Gibraltar en esta jornada.

La selección que dirige Louis van Gaal parte como favorita del choque pero no hay que perder de vista que el experimentado seleccionador acaba de regresar al banco de la Oranje en reemplazo de Frank de Boer, por lo que el equipo está en construcción. De todas formas, con el talento de jugadores como Frenkie de Jong y Memphis Depay tienen argumentos de sobra para batir a una Montenegro que se ilusiona con seguir peleando en lo más alto.

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar: Países Bajos igualó frente a Noruega (1-1) y Montenegro ante Turquía (2-2).

Probables formaciones:

Países Bajos: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Malacia; Wijnaldum, Frenkie de Jong, Klaassen; Berghuis, Memphis Depay y Malen. DT: Louis van Gaal

Montenegro: Mijatovic; Vesovic, Savic, Tomasevic, Radunovic; Marusic, Scekic, Kosovic, Haksabanovic; Djurdjevic y Beqiraj. DT: Miodrag Radulovic

Árbitro: Jesús Gil Manzano (España)

Estadio: Phillips Stadium

Hora: 20.45 local / 19:45 GMT.

15:45 Argentina y Uruguay

14:45 Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela

13:45 Perú, Colombia, Ecuador y Ciudad de México

TV: ESPN

ELIMINATORIAS UEFA QATAR 2022 - SÁBADO 04/09:

10:00 - Finlandia vs. Kazajistán

13:00 - Chipre vs. Rusia (ESPN 3)

13:00 - Eslovenia vs. Malta

13:00 - Irlanda vs. Azerbaiyán

13:00 - Letonia vs. Noruega

13:00 - Serbia vs. Luxemburgo

15:45 - Escocia vs. Moldavia

15:45 - Eslovaquia vs. Croacia (DirecTV Sports 612 y 1612)

15:45 - Gibraltar vs. Turquía

15:45 - Islas Feroe vs. Dinamarca

15:45 - Israel vs. Austria

(*) Todos los horarios son de Argentina

