El Leeds de Marcelo Bielsa anunció la contratación de una joven promesa del Chelsea

Bielsa aún no renovó su vínculo con el Leeds United (Reuters)

El Leeds United quiere seguir haciendo historia en la Premier League. Después de una campaña récord que dejó al equipo recién ascendido al borde de la clasificación a un certamen internacional, el club ha fichado varios refuerzos para que la próxima campaña sea aún mejor que la último. En este sentido anunció el arribo de Lewis Bate.

El joven de 18 años que se desempeña como mediocampista central era una de las grandes promesas del Chelsea, último campeón de la Champions League. Sin embargo, al ver que sus opciones de sumar minutos en el equipo titular serían complejas, prefirió no renovar su contrato y marcharse a otra institución. El zurdo nacido en Londres tenía ofertas del Everton y del Southampton, entre otros, pero optó por unirse al elenco de Marcelo Bielsa.

“Encantado de haberme unido a este club. No puedo esperar para empezar”, escribió en sus redes sociales junto a las imágenes en donde se lo ve firmando su vínculo. Además, también tuiteó un largo saludo para todos en Stamford Bridge: “Hace diez años crucé las puertas de Cobham por primera vez. Desde entonces, los jugadores y el personal con los que he trabajado a lo largo de los años me han ayudado a convertirme en la persona y el jugador que soy ahora. Sin embargo, ahora creo que es hora de pasar a un nuevo capítulo en mi carrera. Pero primero me gustaría agradecer a todos en Chelsea que me han apoyado y creído en mí durante mi tiempo en el club. Siempre estaré agradecido con el Chelsea por lo que ha hecho por mí dentro y fuera del campo de fútbol. Le deseo al club y a todos sus socios lo mejor para el futuro”.

La publicación de Bate con la camiseta del Leeds United

Bate, quien deberá luchar para ganarse un puesto, es el quinto refuerzo del Leeds. El más resonante de todos es sin dudas el de Junior Firpo quien llegó proveniente del Barcelona a cambio de 15 millones de euros (USD 17,8 millones) en un acuerdo que también estipula que el club catalán ingresará el 20% de una futura venta del jugador de 24 años, quien había llegado al Camp Nou en el verano de 2019 procedente del Betis.

“Estar en este club histórico, con estos fanáticos, realmente me emociona. Me dijeron que Elland Road lleno es increíble. Cada vez que juego, doy el 100%. Quiero jugar a nivel europeo con este equipo, sería asombroso”, dijo en su presentación. El lateral ya firmó su vínculo hasta 2025 y se sumó a Amari Miller, un joven de 18 años que jugaba en el Birmingham City, Jack Harrison, quien ya estaba en Elland Road a préstamo desde Manchester City pero el club decidió efectuar la opción de compra y al mediocampista del Wigan Shaun McGurk.

Mientras tanto, desde la directiva del Leeds siguen trabajando para cerrar refuerzos y contentar a Bielsa, que supo conquistar el corazón de los fanáticos. En la Premier League pasada, el cuadro del Loco acumuló 59 puntos, producto de 18 victorias, cinco empates y 15 derrotas, marcó 62 goles y recibió 54, lo que significó la mejor actuación para un club recién ascendido en la Premier League en lo que va del Siglo XXI y la cuarta de la historia de la competición. A la hora de comparar, West Bromwich y Fulham, los otros conjuntos que habían ascendido junto a Leeds, se fueron al descenso.

