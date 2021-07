UFC: El brutal momento en que Irene Aldana noqueó a Yana Kunitskaya en el primer round

Irene Aldana noquea a Yana Kunitskaya

El regreso de Irene Aldana al octágono de la Ultimate Fighting Championship (UFC), la mayor contienda de artes marciales mixtas en el mundo, fue también un momento de reivindicación tras la lamentable derrota contra Holly Holm que vivió en octubre del 2020. La noche de este sábado, la peleadora mexicana subió a la arena dispuesta a obtener la victoria en su camino por el título del peso Gallo y así fue: en su primer asalto, la sinaloense derrotó contundentemente a su contrincante, Yana Kunitskaya.

Con el cronómetro marcando 1:49 segundos restantes, Aldana conectó un gancho izquierdo directo a la barbilla de la rusa que la dejó tirada en la lona permitiéndole a la mexicana lanzar una ráfaga de puñetazos a su contrincante.

Faltaban 25 segundos para el final del primer round, sin embargo, Irene estaba decidida y no permitió que Yana se levantara de su indefensa posición. Fue así que, con su rival en el suelo y sangrante de la nariz, el réferi detuvo la pelea y le dio la victoria a la peleadora mexicana de 33 años, consiguiendo así su sexto triunfo de la temporada.

Cabe recordar que en la ceremonia de pesaje previa al encuentro en Las Vegas, Irene Aldana había registrado 3.5 libras más de lo permitido (139.5), lo que le valió una multa de 30% de su salario y unos cuantos abucheos por parte de los asistentes.

“En toda mi carrera, esta es la primera vez que no doy el peso, me esforcé y llevé mi cuerpo al límite. Pero mi cuerpo dejó de sudar. Tuve mi ciclo menstrual durante la semana de pelea y estoy segura de que mi cuerpo se detuvo debido a eso. Quiero disculparme con mi oponente Yana Kunitskaya y su equipo. Nunca haría esto para tomar ventaja en una pelea. Me disculpo con mi equipo, con UFC y mis seguidores”, publicó la mexicana tras el desafortunado resultado.

