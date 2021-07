Messi, de las críticas contra el árbitro y el campo de juego al récord de Pelé que está por romper

Messi brilló ante Ecuador (Foto: Reuters)

Lionel Messi dio dos asistencias, convirtió un golazo sobre la hora y condujo a Argentina hacia las semifinales de la Copa América. El capitán albiceleste jugó otro partidazo y luego del 3-0 a favor del conjunto de Lionel Scaloni sobre Ecuador en Goiania, analizó las alternativas del match.

“Era un partido muy duro, sabíamos de la dificultad de Ecuador, un equipo muy trabajado, con jugadores muy rápidos, fuertes y jóvenes. Fue peleado hasta que encontramos el gol. Después se enredó un poco el partido, el árbitro hizo que fuera de esa manera. Pudimos dar un pasito más”, fue la primera apreciación de Leo, a quien se lo vio reclamarle cosas en buena parte del encuentro al juez brasileño Wilton Sampaio, de discutida tarea.

Esa no fue la única crítica hecha por Messi ante el micrófono, ya que mencionó: “Tratamos de jugar pero a veces no se puede porque el rival presiona y juega; además la cancha no ayuda mucho. En todas las que nos tocó jugar estuvieron bastante malas, sin meter excusas porque es igual para todos, pero al que intenta jugar se le complica más”, opinó. Y añadió: “Sacamos adelante un partido muy importante que sabíamos que iba a ser muy difícil”.

Messi fue otra vez figura del equipo argentino (REUTERS/Amanda Perobelli)

“Era uno de los objetivos estar entre los 4 primeros, sabíamos que nos iba a tocar un rival dificilísimo porque Uruguay y Colombia son grandísimas selecciones que están acostumbradas a estar en esta instancia. Ahora a descansar recuperarse porque tenemos un viaje hasta Brasilia”, manifestó al mismo tiempo el crack rosarino, que habilitó a Rodrigo De Paul en el primer tiempo y a Lautaro Martínez en el segundo, momentos claves del partido.

Con el tanto que le convirtió a Ecuador, Messi llegó a 76 con el cuadro nacional y quedó a uno solo del récord del brasileño Pelé, que a lo largo de toda su trayectoria con la camiseta de su selección anotó en 77 oportunidades y es el máximo anotador de selecciones sudamericanas. Cuando le preguntaron por esta marca, la Pulga dijo: “Los premios individuales son secundarios, estamos acá por otras cosas. Felicitar al grupo por el trabajo, estamos lejos de nuestras familias y nuestras casas. Somos la única selección que no rompió la burbuja”.

Finalmente, la figura del cotejo pidió cautela: “Hay que ir con tranquilidad, pensar en Colombia que es ua selección muy dura, con jugadores duros, de experiencia, que salen rapidísimo de contra, esperemos ir pasito a pasito, esperemos dar uno más e ir por la final”.

Uno de los jugadores que también dialogó con la prensa fue Lautaro Martínez, que hizo referencia al liderazgo de Messi en la cancha y dentro del grupo: “Lo seguimos todos a él. Hoy se vio un Leo que marca la diferencia siempre y nosotros vamos a acompañarlo en todo como venimos haciendo. Los jóvenes que arrancamos y los más grandes también”. El delantero del Inter cerró: “Hoy se vio una Argentina dominadora, protagonista, como entrenamos y buscamos lo que nos pide el entrenador. Con la clase de jugadores que tenemos, marcamos diferencias. Estamos contentos. Llegamos muy bien a semifinales, como se vio. Presionando, juntos, compactos. Estamos bien, ahora tenemos que recuperarnos y pensar en el próximo rival”.

