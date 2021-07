El show de Nick Kyrgios en Wimbledon: le pidió a una fan que eligiera a donde sacar y ganó el partido

Nick Kyrgios sigue dulce en Wimbledon. Tras su épica victoria en cinco sets ante Ugo Humbert, este jueves puso una marcha más para pasar por encima del italiano Gianluca Mager (7-6 (7), 6-4 y 6-4). Pese a que apenas realizó preparación para el torneo, el australiano mostró una versión muy sólida y dio lugar al show.

El número 60 del ranking ATP completó 29 aces y 49 tiros ganadores. La estadística más sorprendente, sin embargo, fue la de errores no forzados, donde solo cometió once, por los 28 de su rival. Kyrgios, que ya ha asegurado que no le da miedo nadie del cuadro y que en hierba, sin preparación, puede ganar al 50 % de jugadores, no concedió ni una sola oportunidad de quiebre con su saque y avanzó a tercera ronda de Wimbledon por quinta vez en su carrera. Ahora se enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime o al sueco Mikael Ymer.

En el último punto del juego, se dio el lujo de interactuar con los fanáticos y con un match point a favor le pidió a una espectadora que elija el lugar donde debía dirigir su siguiente tiro. Si bien Mager pudo devolverle el saque, el punto terminó siendo par Kyrgios, quien se llevó el triunfo y se lo dedicó a la aficionada.

Nick Kyrgios le dedicó la victoria a esta aficionada (Reuters)

El australiano, uno de los tenistas más polémicos del circuito, ha confesado ser un amante del Grand Slam británico. Incluso volvió a la actividad para este torneo luego de varios meses de ausencia. En el último tiempo tuvo varias declaraciones ácidas en contra de la ATP y de sus propios colegas al señalar que la ausencia del público y las burbujas establecidas para evitar contagios de coronavirus no eran de su agrado.

“Es por eso que no jugué la mayor parte del año. Tomé la decisión de que me conozco a mí mismo y no me engaño a mí mismo”, admitió este miércoles cuando superó a Ugo Humbert en su retorno triunfal cuando ganó un game en 43 segundos. Ahora lo tocará medirse en la siguiente ronda contra el canadiense Felix Auger-Aliassime o el sueco Mikael Ymer.

