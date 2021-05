El duro nocaut con el que Brandon Figueroa derrotó a Luis Nery para unificar títulos mundiales Supergallo

Un duro gancho en las zonas blandas por parte de Brandon Figueroa logró mandar a la lona a Luis Nery (Video: BoxAzteca7)

Brandon “Hearthbreaker” Figueroa, de origen texano, derrotó por nocaut a Luis “Pantera” Nery en el séptimo round, victoria con la que logró unificar los campeonatos de peso gallos de la Asociación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo.

La pelea fue en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Como evento principal de una impresionante cartelera, la batalla entre los dos pugilistas no dejó nada a la imaginación.

Nery llegaba al ring como favorito, pues con apenas 26, ya había ganado todas sus 31 peleas, 24 por nocaut. Sin embargo, se topó con una pared de apellido Figueroa, quien le puso un alto a su enorme racha, la cual incluía 11 nocauts consecutivos.

Cada uno de los episodios estuvo lleno de emoción. El intercambio de golpes se gestó entre ambos. No les importaba recibir con tal de dar, de que su rival fuera contactado por los guantes de boxeo para llevarlo a la lona.

(Foto: Twitter/@ringnews24)

No se guardaron nada. El combate fue totalmente parejo durante los primeros seis asaltos, pero el cansancio se comenzó a apoderar del Pantera, situación que aprovechó el rompecorazones para tomar ventaja.

De esta manera, a los 2:18 minutos del séptimo capítulo, una excesiva confianza y una mala guardia de Luis Nery provocaron que Figueroa le asestara un fuerte gancho en las zonas blandas para enviarlo a la lona, a pesar de querer soportar el dolor.

Ya en la lona, y con el rostro inflamado por la lluvia de golpes, el tijuanense no logró reponerse a la cuenta de 10, por lo que el referí detuvo la pelea y declaró la victoria por nocaut.

Casi de inmediato, Nery abandonó el cuadrilátero para dirigirse a su camerino, con molestias por el duro golpe. Ya dentro de su estancia de descanso, el dolor se agudizó, por lo que tuvo que abandonar las instalaciones del Dignity Health Sports Complex en camilla y dentro de una ambulancia para dirigirse a un hospital y obtener una evaluación médica.

Nery tuvo que abandonar el estadio en ambulancia (Foto: Twitter/@_ThePugilist)

De acuerdo con Lance Pugmire, un escritor y especialista del boxeo, el mexicano comenzó a palidecer en la trastienda, pero su equipo le aseguró, momentos después, que se repondría de este malestar.

Cabe recordar que hasta hace unos meses, Luis Nery formaba parte del Canelo Team. Bajo la tutela de Eddy Reynoso, obtuvo varias victorias valiosas que lo colocaron en lo más alto del boxeo nacional e internacional de su categoría.

Sin embargo, desde finales de 2020, el oriundo de Tijuana señaló la posibilidad de alejarse de su equipo, pues no se había sentido del todo cómodo. La noticia la oficializó en febrero de este año, al declarar que Reynoso intentó que tuviese un estilo similar al de Saúl Álvarez: golpes duros, sin tanta constancia, situación que no le agradó.

“No me sentí bien, no me sentí fuerte, no me sentí rápido. Me preocupó un poco el hecho de hacer otra pelea con él (Reynoso) y perder por no sentirme rápido, por no sentirme fuerte. Me sentí muy frustrado en la pelea con Alameda porque no sentí que mis golpes salieran como normalmente salen. Quería yo sacar esas ráfagas que tiro y no salían. Nomás las pensaba pero no salían”, comentó Pantera a Fino Boxing.

Esta ruptura coincidió con su primera derrota, ya que su última pelea, contra Aaron Alameda se dio el 26 de septiembre de 2020, misma que ganó por nocaut en la Grand Garden Arena, Las Vegas.

