Santiago Solari explotó contra el arbitraje tras la brutal fractura de “Chucho” López ante Olimpia

Más allá de la derrota y el pase a la siguiente ronda por el marcador global, Santiago Solari, director técnico de las Águilas del América, arremetió la noche de este miércoles contra el arbitraje de la Concachampions y resaltó que lo principal en este deporte es cuidar la integridad de los jugadores.

El estratega argentino señaló que “el juego sucio” de Olimpia provocó que cuatro jugadores del conjunto de Coapa salieran con diferentes afectaciones del partido, siendo Jesús López el de más gravedad, ya que sufrió una fractura de peroné en la parte complementaria en el Estadio Azteca.

“Hoy tenemos un jugador con una contusión muy fuerte en el pómulo (Naveda). Uno que tuvo que ser remplazado por un golpe en la cadera (Sebastián Córdova), un jugador que está en el neurólogo (Nicolás Benedetti) y otro que está en cirugía (Jesús López)”, declaró Solari durante la conferencia de prensa.

Y es que Santiago Solari le dio la importancia que debía al torneo, brindó varios minutos de juego a sus jugadores titulares, pero, de acuerdo con el técnico, “el árbitro no llevó el reglamento como debía”.

“Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo pero hay cosas que van más allá y lo esencial es cuidar la integridad de los jugadores, me da bronca tremenda porque hoy tengo un jugador en el quirófano”, sentenció.

“Yo soy enamorado del deporte y me apasiona este deporte, me gustan las competiciones y pelear por ellas, pero las condiciones las dan los reglamentos que para eso son, para cuidar a los jugadores y no se puede hablar del juego porque se paraba cada cinco segundos, nosotros queremos prestigiar la competición”, concluyó Solari al termino del encuentro.

LESIÓN DE CHUCHO LÓPEZ

Cerca del minuto 53, Antonio de Jesús López, mejor conocido como Chucho López corrió por un balón que circulaba a media cancha. Cuando el americanista ya había ganado el esférico llegó Yustin Arboleda y se barrió para arrebatarle la pelota.

Pero como fue una jugada tardía, el pie de López se quedó anclado con las de Arboleda. En cuanto el árbitro notó cómo se dolía el jugador de Solari pidió la entrada de la asistencia médica. A pesar de lo aparatosa de la jugada el hondureño solamente se llevó el cartón preventivo.

Antonio de Jesús no pudo levantarse, el dolor de lo que aparentaba ser su tobillo derecho no le permitió incorporarse. En cuanto los asistentes médicos de Santiago Solari vieron que el jugador no podría continuar llamaron a Roger Martínez para que calentara y tomara el lugar de su compañero.

Yustin no quedó satisfecho con la tarjeta amarilla que le mostraron y empezó a lanzar provocaciones a los mexicanos. Guillermo Ochoa -como capitán de las Águilas- se acercó a encarar al hondureño, en consecuencia los ánimos se calentaron y hubo empujones entre las dos escuadras.

Los jueces del partido tuvieron que intervenir para calmar a los futbolistas, el silbante aún llevaba la tarjeta amarilla en la mano para amonestar a quienes no mantuvieran una postura ética dentro de la cancha.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el equipo de Coapa informó sobre el resultado de la evaluación médica al jugador Antonio de Jesús López. “El Club América informa que nuestro jugador Jesús López presenta una fractura de peroné, misma que requiere intervención quirúrgica. El Club América exigirá a la Concacaf la inhabilitación del jugador de Olimpia responsable de la lesión, Yustin Arboleda, por juego violento”.

