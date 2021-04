“Caos asegurado”: Mike Tyson apareció en medio de una multitudinaria pelea de lucha libre y metió un golpe de nocaut digno de sus mejores años

Brutal golpe de Mike Tyson en la AEW Dynamite

Después de su divertida primera aparición del año pasado, el legendario Mike Tyson ha vuelto a participar en el segmento de lucha libre conocido como Dynamite de la firma All Elite Wrestling (AEW). Y en su presentación de este miércoles por la noche, el ex campeón mundial de boxeo fue el gran protagonista con un golpe digno de sus mejores años.

En su tercera aparición en la AEW Dynamite, Iron Mike participó en el combate entre Chris Jericho y Dax Harwood, en donde pudo mostrar todo su poder: le conectó un brutal golpe de derecha antes de ser reconocido oficialmente como miembro honorario del ‘Inner Circle’.

Las imágenes son impactantes. Cash Wheeler estaba abajo del cuadrilátero listo para subirse con un bate en la mano para ayudar a Hardwood, pero Tyson apareció para dejarlo en el suelo de un solo puñetazo. “Caos asegurado”, escribieron en una de las cuentas oficiales del programa donde difundieron el video.

Mike Tyson hizo su tercera aparición en el Dynamite de la firma All Elite Wrestling de lucha libre (@aewontnt)

Al final del combate se anunció que se unirá a The Inner Circle –el stable compuesto por los luchadores Jericho, Ortiz & Santana, Jake Hager y Sammy Guevara– como un miembro honorario, un cierre perfecto para lo que fue la victoria de Chris Jericho sobre Dax Harwood de The Pinnacle.

“Le encanta la AEW, respeta la lucha libre y nosotros sentimos lo mismo, así que no tengo ninguna duda de que Mike volverá a la AEW cada vez que sienta que quiere volver. Tyson significa espectadores, significa taquilla y se ve genial, es muy creíble. Él hará lo que sienta. Esa es una de las razones por las que nos encanta tenerlo: es muy impredecible, y eso es exactamente lo que esperas y lo que quieres cuando trabajas con él”, dijo Jericho en diálogo con el sitio Digital Spy.

Ya había estado en este programa en mayo del año pasado, cuando se unió a ex figuras del UFC como Rashad Evans, Vitor Belfort y Henry Cejudo durante un show en vivo en Jacksonville para revivir un enfrentamiento con Chris Jericho que había comenzado hace 10 años en la WWE. En aquella ocasión, se rompió la ropa y desató una batalla campal.

Mike Tyson desató una batalla campal en la lucha libre en mayo del 2020

Al parecer Iron Mike está dispuesto a volver a los combates, ya que en noviembre pasado volvió de su retiro a 15 años de su última pelea, para enfrentarse a la leyenda Roy Jones Jr, con quien realizó una gran exhibición. Sus participaciones en la lucha libre también lo mantienen activo mientras busca otro rival a su altura para alimentar la sed de los fanáticos del boxeo.

