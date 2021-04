Karim Benzema o Cristiano Ronaldo: Hugo Sánchez confesó con quién se identifica más

El pentapichichi mexicano tuvo una trayectoria notable con el Real Madrid (Foto: @FutbolWar)

Uno de los más grandes referentes del futbol mexicano en el mundo ha sido Hugo Sánchez Márquez. Surgido de la cantera de los Pumas de la Universidad Nacional, en el año de 1985 tuvo la oportunidad de integrarse a las filas de Real Madrid, donde experimentó los mejores momentos en su carrera. Debido a sus anotaciones, es considerado un ídolo del club español, motivo por el cual ha sido comparado con figuras contemporáneas de los merengues.

Durante una entrevista para el programa El Larguero, de la Cadena SER en España, fue cuestionado sobre si se considera mejor delantero que el francés Karim Benzema. No obstante, más allá de dar una respuesta contundente, se orilló por aclarar que los tiempos y modos de juego son diferentes, aunque en algún momento tuvo que cumplir con el papel goleador que llegó a ostentar Cristiano Ronaldo.

“Son tiempos distintos. En mi época, en lugar de Hugo Sánchez o Benzema era o Butragueño o Benzema. La función que estaba haciendo Benzema era la de Butragueño y yo hacía la de Cristiano Ronaldo. Al no estar Cristiano Ronaldo, Benzema tuvo que hacer dos funciones al precio de uno”, aclaró.

Hugo Sánchez obtuvo cinco pichichi con Real Madrid (Foto: Cuartoscuro)

Durante su paso por el Santiago Bernabéu, Hugo Sánchez consiguió anotar más de 200 dianas. De hecho, gracias a esas aportaciones logró hacerse del Pichichi en cinco ocasiones, así como una bota de oro. Los primeros cuatro fueron en temporadas seguidas, desde 1985 hasta 1988.Tras un año de no obtenerlo, en 1990 logró obtenerlo por última ocasión.

Sin embargo, a los logros individuales se añadieron los triunfos obtenidos junto a sus compañeros. Con ello, ganó La Liga en cinco ocasiones, así como una copa de la UEFA. En compañía de otras figuras como Emilio Butragueño, Michel González, Manolo Sanchís y José Antonio Camacho también obtuvo tres Copas del Rey y la misma cantidad de Supercopas de España.

En tanto, el delantero Portugués llegó a Real Madrid en 2009. A diferencia de Hugo Sánchez, que permaneció siete años en el club, fue figura del equipo durante nueve temporadas. En dicho lapso, consiguió anotar casi el doble de tantos, pues fueron 450 en 438 partidos. No obstante, obtuvo el Pichichi en tres ocasiones: 2011, 2014, 2015, cuatro Balones de Oro, tres Botas de Oro, dos premios The Best y tres premios al mejor jugador de la UEFA.

El mexicano se identificó más con el estilo de juego de Cristiano Ronaldo (Foto: Hannah McKay/REUTERS)

De igual forma, sus destacadas aportaciones ayudaron a conseguir cuatro títulos de Champions League, tres mundiales de clubes y la misma cantidad de Supercopas de Europa. En un par de ocasiones conquistó La Liga, Copa del Rey y la Supercopa de España.

Desde la salida de Cristiano Ronaldo del cuadro madrileño, las actuaciones y el nivel futbolístico del equipo han experimentado inconsistencias. De hecho, tras un paso fugaz del argentino Santiago Solari por el timón, Zinedine Zidane volvió al banquillo en marzo de 2019. Sin embargo, los altibajos han ocasionado que algunos aficionados soliciten su salida de la dirección técnica.

Al ser cuestionado sobre el papel del francés, Hugo Sánchez consideró que es la persona ideal para dirigir al equipo. Además, destacó que uno de los gestos más positivos del club con Zizou ha sido la confianza y la paciencia a pesar de no haber obtenido buenos resultados de inmediato.

“Me gustaría que siguiera Zidane. Lo ha merecido y empezó cuestionado. Estaba ahí con las críticas cuando las cosas iban mal. Cuando se enderezaron pues no había comentarios de ‘ay, me equivoqué’. Todos empezamos así”, puntualizó.

