Muy potente y difícil de dominar: la experiencia de “Checo” Pérez al probar el nuevo auto de Red Bull Racing

Luego de los primeros días de Sergio “Checo” Pérez a bordo del RB16B, su nuevo bólido para la Temporada 2021 de la Fórmula Uno (F1) con la escudería Red Bull Racing, el piloto mexicano entendió por qué varios de sus colegas no pueden dominar el poderoso motor del “toro rojo”.

Y es que al estar en pista en un día frío junto a su coequipero Max Verstappen, en los 100 kilómetros permitidos para grabación en el circuito de Silverstone, Inglaterra, el tapatío logró dar unas vueltas sin incidentes y al final no pudo esconder su emoción de conducir un monoplaza más potente al que estaba acostumbrado con su anterior equipo, Racing Point. Así lo dijo este jueves en entrevista para la página de Red Bull Racing:

Sin embargo, explicó las dificultades que tendrá estar detrás del volante de la segunda escudería más poderosa de la F1, que tiene como objetivo desafiar a Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, de Mercedes, para gobernar en la categoría.

Una de las cosas que más me llamó la atención desde que me subí al simulador y al coche es el nivel de agarre que tiene la parte delantera del coche, es muy alta (comparada) a todo lo que he manejado [...] Puedo decir que creo que hay mucho potencial. Las condiciones del circuito no eran las mejores pero ha sido fantástico conocer un poco el bólido