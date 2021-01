Real Betis confirmó que Diego Lainez tiene COVID-19

El delantero mexicano del Betis, Diego Lainez (i). EFE/Raúl Caro Cadenas/Archivo

El Real Betis confirmó el caso positivo por COVID-19 del futbolista mexicano Diego Lainez. Después de que el día de ayer el jugador compartiera la noticia en sus historias de Instagram y la borrara unos minutos después, el resultado fue confirmado por el club en un comunicado.

El club informó que el retraso de la noticia se debió a que el test realizado el jueves arrojó un resultado no concluyente, por lo que el viernes 29 de enero el futbolista mexicano fue sometido a nuevas pruebas que confirmaron el positivo a COVID-19.

Tanto el futbolista mexicano como el club han informado que se encuentra en buen estado de salud, aislado en su domicilio y siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, La Liga y el propio club.

“Hola amigos, quiero informarles por este medio que he dado positivo en coronavirus. Me encuentro bien, aislado y en casa, con síntomas leves. Triste por el momento en que llega y por no poder estar con el equipo. Pero regresaré más fuerte y con más ganas. Gracias por sus mensajes, abrazo a todos”, compartió en sus redes sociales.

El mexicano compartió que es positivo en COVD-19 (Diego Lainez Instagram)

El mensaje lo publicó el jueves 28 de enero en las historias de su cuenta de Instagram, mismo que después fue borrado. Ni el club ni el jugador se pronunciaron hasta el día de hoy al tener confirmado el resultado.

El futbolista había sido titular en algunos partidos seguidos, tanto en el torneo de la Copa del Rey como en la Liga Santander. El mexicano tuvo su primera oportunidad del año en el clásico andaluz, al enfrentarse al Sevilla, que terminó con empate a un gol.

Lainez jugó su último partido como titular en los octavos de final de la Copa del Rey, cuando el Betis se enfrentó a la Real Sociedad en el Estadio Benito Villamarín y logró la clasificación a cuartos de final del certamen en donde se enfrentará al Athletic Club el próximo cuatro de febrero.

Actualmente Diego Lainez vive un momento muy distinto a cuando recién llegaba a España en el 2019, con la ayuda del director chileno, Manuel Pellegrini, con quien poco a poco ha sumado partidos como titular en las distintas competiciones.

Diego Lainez ha sumado partidos seguidos como títular (Foto: Adam Warzawa/EFE)

El pasado 20 de enero, el canterano del América cumplió dos años en Europa, donde no tuvo un buen inicio, pues tan solo en sus primeros seis meses con el Betis apenas sumó 492 minutos y un gol.

Recientemente el hermano mayor de Diego, Mauro Lainez, también fue positivo de COVID-19 a finales del torneo de Guard1anes 2020, cuando llegó al Club América.

Por casos positivos, los Azulcrema tuvieron bajas importantes y por este motivo no pudieron viajar a Estados Unidos para el torneo de Concachampions.

Mauro Laínez jugador del América (Foto: Twitter/ @ClubAmerica)

Previo al torneo de Guard1anes 2021, Mauro fue negativo en su prueba COVID-19 y logró debutar con el América, donde también anotó su primer gol y el de la victoria ante el Atlético de San Luis.

“El enfrentar al San Luis era jugar en el Estadio Azteca y con el América, me dieron esos nervios que siente uno en su primer partido y que son normales, porque uno vive el futbol al máximo. Y ver que estás ahí y que te toca marcar un gol con el club más grande de México, lo hace aún más bonito”, compartió el jugador.

