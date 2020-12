Canelo vs Callum Smith: en dónde y a qué hora ver la pelea de campeonato

Canelo Álvarez se enfrentara a Callum Smith en San Antonio, Texas (Foto:Ed Mulholland/EFE)

El esperado regreso de Saúl Canelo Álvarez al ring será contra el actual campeón mundial de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo y de Ring Magazine, Callum Smith. La pelea será el próximo sábado 19 de diciembre en el Alamadome de San Antonio, Texas.

Las peleas preliminares iniciarán a las 19:00 horas (hora del centro de México) y se espera que el combate estelar entre el Canelo y Callum Smith comience a las 21:00 horas (hora del centro de México).

Estos son los enfrentamientos previos que habrá el fin de semana en el Alamodome:

-Frank Sanchez vs. Julian Fernández

-Raymond Ford vs. Juan Antonio López

-Austin Williams vs. Isiah Jones

- Marc Castro vs. Luis Javier Valdés

-Alexis Espino vs. Ashton Sykes

-Christian Gómez Durán vs. Ángel Hernández -

Alexis Eduardo Molina vs. Robert Greenwood

Habrá distintas alternativas para poder ver la pelea de Saúl Canelo Álvarez ante Callum Smith, tanto en televisión por cable, como en abierta: Azteca 7, ESPN, TUDN y el canal Space. Para Estados Unidos, España e Inglaterra podrán seguir la pelea a través de la plataforma de DAZN, pero es necesario tener un registro previo.

Este viernes se llevó a cabo la toma de peso y ambos peleadores superaron la báscula con un pesaje de 168 libras cada uno, ambos en el límite permitido en la categoría supermediano. Después de la ceremonia, el boxeador mexicano se expresó sobre las dificultades que tiene esta pelea.

“Ya con la experiencia que tengo para mí no significa nada la estatura, si es más alto o más bajo que yo”, comentó a los medios de comunicación. Por su parte, Smith habló de la oportunidad que representa esta pelea, además de ponderar sus atributos físicos sobre los de Canelo: “Haré que la estatura y alcance importen el día de la pelea, pondré mi habilidad e inteligencia contra él”, respondió el británico.

El púgil originario de Jalisco aseguró que buscará derribar a su oponente por un nocaut y comentó que tanto él como su esquina llegarán con múltiples planes al combate para no tener ningún contra tiempo y poder cambiar a la estrategia que se requiera.

“Yo no puedo tener una noche mala, decir ‘ah, no fue mi noche’. Yo tengo que hacer todo lo posible y que si me ganan, pues es porque son mejores que yo”, declaró el Canelo. A pesar de que el mexicano ha confesado sentirse preparado, está es la primera pelea del año para Álvarez, quien tuvo que interrumpir sus actuaciones anteriores a causa de la pandemia de COVID-19.

Para el británico es también su primer enfrentamiento, el último fue en noviembre de 2019, ante John Ryder, a quien venció por decisión unánime. Hasta ahora, el púgil de 30 años ha mantenido desde el 2012 su carrera invicta.

En este combate se disputarán el vacante de peso Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, así como los de la Asociación Mundial de Boxeo y la faja de The Ring.

Esta pelea no solo será transmitida para millones de personas a través de la televisión y las plataformas digítales, también será presenciada por alrededor de 12 mil aficionados desde las gradas del recinto.

