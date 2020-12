Nacho Beristáin, máximo entrenador en la historia del boxeo mexicano, dio positivo a COVID-19

El deporte mexicano sigue siendo azotado por la pandemia de coronavirus (COVID-19). Sin embargo, esta vez el caso positivo no fue en un joven atleta de alto rendimiento, sino una de las mayores instituciones del boxeo: Don Ignacio “Nacho” Beristáin, quien fue entrenador del ex pugilista Juan Manuel “Dinamita” Márquez.

De acuerdo al especialista en boxeo de la cadena ESPN, Salvador Rodríguez, Don Nacho se encuentra aislado y en tratamiento por SARS-CoV-2. Fuentes del medio señalaron que se encuentra estable aunque sufriendo algunos síntomas.

“Mi gente, les pido buena vibra para mi amigo el entrenador Nacho Beristáin que está en lucha con el Covid”, escribió la noche de este viernes el periodista en su cuenta de Twitter.

Cabe mencionar que el legendario entrenador tiene 81 años de edad, por lo que es que parte de la población en riesgo.

Miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional y considerado como el máximo entrenador en la historia de México, Beristáin cuenta con 59 años de carrera en la esquina del ring.

Además de Dinamita, ha sido el entrenador otros grandes campeones como Daniel Zaragoza, Gilberto Román, Gustavo “Guty” Espadas Jr., Rafael Márquez, Ricardo “Finito” López, Humberto “La Chiquita” González, Oscar de la Hoya, Ábner Mares, Jorge Arce y Jhonny González.

Nacido en Actopan, Veracruz, el 1 de Julio de 1939, Nacho tuvo una breve carrera como peleador para después convertirse en coach y ser parte del staff de entrenadores que, en los Juegos Olímpicos de 1968, guió a la medalla de oro a Ricardo Delgado y Antonio Roldán, y al bronce a Agustín Zaragoza y Joaquín Rocha. Su cuerpo libra ahora una nueva batalla, esta vez contra el Coronavirus.

“Canelo nunca será el mejor boxeador mexicano”

A pesar de haber sido campeón de peso superwelter, mediano, supermediano y semipesado, Saúl “Canelo” Álvarez no logra impresionar a Nacho Beristáin, quien mencionó en una entrevista para el podcast Boxcast que para él, el jalisciense nunca será el mejor libra por libra.

A mí en lo particular me es atractivo como boxea, pero de que sea el mejor libra por libra, no lo es, ni lo va a ser