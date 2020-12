Gatti, lapidario: apuntó contra Messi y afirmó que “como Maradona pudo haber muchos, pero como Pelé ninguno”

Hugo Orlando Gatti, contra Lionel Messi y Diego Armando Maradona

Hugo Orlando Gatti supo ser uno de los mejores arqueros de su época, llegando a defender el arco de Boca Juniors y la Selección Argentina. Sin embargo, desde hace un tiempo, ganó trascendencia por su labor como panelista en programas deportivos de España y lanzar frases rimbombantes. En diálogo con TNT Sports, el ex futbolista minimizó a Lionel Messi y ponderó a Pelé por sobre Diego Armando Maradona.

“No le pego a Messi. ¿Pegarle es decirle la verdad? Messi es el mejor de estos años, de este fútbol que es una mentira, que no es fútbol que dejó de ser fútbol, juegan con VAR. Yo no pego. Siempre digo y diré que Messi, de la lista de los diez mejores jugadores que yo vi, está en el último lugar”, expresó el ex Atlanta, River, Gimnasia y Unión. Gatti, quien se muestra como un fiel aficionado al Real Madrid, criticó en reiteradas ocasiones al capitán de la selección argentina e ídolo y referente del Barcelona, el clásico adversario del Merengue.

Al ser consultado por Maradona, en primera instancia decidió lanzar una humorada, al afirmar que “se hizo famoso por mí. Diego saltó a la fama por los goles que me hizo Le hizo goles a todos los arqueros del mundo y pasan los míos”.

Además, aprovechó la oportunidad para aclarar su famosa frase sobre el estado físico de Diego Maradona. “Dije, y digo, que si no se cuidaba iba a ser un gordito. Y lo que yo dije fue verdad: fue un gordito. Pero nunca dije que era un gordito. Lo mío fue genial, no lo leyeron bien. El periodismo es así”. Luego que el Loco soltara la frase “es un buen jugador, pero con tendencia a engordar”, Pelusa se despachó con 4 goles para que Argentinos Juniors se imponga por 5 a 3 ante Boca Juniors.

Sobre el final de la nota, Gatti emitió una fuerte frase, en la que colocó por encima de todos a O Rei. “ Pelé hay uno solo. Diego puede llegar a haber, pero Pelé no. Fue el más grande, como Cassius Clay (Muhammad Ali) o Roger Federer. Él agarra la pelota y la canción de la raqueta es otra. Dios quiera que vuelva bien de la rodilla. Yo me perdí dos mundiales por la rodilla. Si vuelve bien, vuelve a ganar y se retira”, concluyó.

