“Toluca es más grande”: Carlos Adrián Morales calentó el partido de repechaje contra los Tigres

Carlos Adrián Morales, técnico de Toluca, calentó el partido contra los Tigres de la UANL en la serie de repechaje (Foto: Twitter/ @TolucaFC)

Carlos Adrián Morales, técnico de Toluca, calentó el partido contra los Tigres de la UANL en la serie de repechaje. Aseguró que los Diablos Rojos son un club con más grandeza que sus oponentes del fin de semana.

“Los medios, cuando convienen sacan estadísticas y tenemos más títulos. No acabé la universidad, pero estudié la secundaria y la prepa y tenemos 10 títulos y Tigres siete”, comentó el timonel en conferencia de prensa.

A su vez, el estratega apuntó que la afición de la Sultana del Norte es muy cerrada. Explicó que la hinchada de los dos equipos de Monterrey se siente agredida cuando se habla de números y su club termina por debajo de los estándares.

El entrenador de los Diablos Rojos (izquierda) midió la grandeza de ambos clubes con los títulos que han conseguido cada uno (Foto: Cuartoscuro)

“Cuando se habla de fútbol normalmente no les parece cuando es contra su equipo. Si dices que hay una mosca roja, ellos no lo creen. No estoy faltando al respeto y no hay polémica, es la verdad. Sé que a todos les molesta. Es una ciudad que me encanta, tengo un hijo regio y estoy ansioso por el domingo”, resaltó.

Sin embargo, reconoció el gran momento por el que pasan los dos clubes regiomontanos. Aunque aclaró que eso no cambia en la grandeza de cada institución, señaló que han mostrado una regularidad que el club que representa en el banquillo.

“También dije que Tigres en los últimos diez años ha estado en las finales junto con los Rayados. Es un rival de respeto, con un técnico que sabe jugar estos partidos y eso no quita que Toluca sea más grande y el fútbol se mide en títulos, no por el momento. Nosotros jugamos mal y con altibajos, perdimos dos finales y ellos han tenido regularidad”, indicó.

Los choriceros calificaron a la repesca en el lugar 11 de la tabla general (Foto: Twitter/ @TolucaFC)

Por último, Morales se comparó con Ricardo “Tuca” Ferretti, quien es uno de los entrenadores más exitosos del balompié azteca. Elogió al entrenador brasileño y mostró su entusiasmo por medirse contra la experiencia de su rival en la cuestión técnica.

“A pesar que para muchos no tengo la experiencia como entrenador, me preparé para esto. Es un privilegio enfrentar a un técnico como el Tuca, siempre culmina los torneos y ahora al frente de Tigres tiene 10 años y ha hecho bien las cosas. Es muy ganador con una exigencia tremenda y soy privilegiado por enfrentar a un técnico con mucha experiencia. Espero que podamos lograr el pase a la Liguilla”, concluyó.

Y es que los choriceros no tuvieron la mejor temporada de su historia. Calificaron a la repesca en el lugar 11 de la tabla general, pero tuvieron un gran cierre de torneo al ganar en tres ocasiones, empatar un partido y perder otro en sus últimos cinco encuentros.

Morales se comparó con Ricardo “Tuca” Ferretti, quien es uno de los entrenadores más exitosos del balompié azteca (Foto: Miguel Sierra/ EFE)

En cambio, los felinos terminaron en la sexta posición de la clasificación con 28 unidades. No obstante, su buena campaña se vio opacada por el trompicado final del certamen regular, donde ganaron dos duelos, empataron otros dos y perdieron uno.

Ahora ambos clubes buscarán su pase a los cuartos de final de la Liguilla este domingo 22 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Los escarlatas visitarán el Volcán, uno de los estadios más complicados de la Liga MX, para el enfrentamiento que será televisado por la cadena TUDN.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Leones Negros, Correcaminos y Venados perdieron demanda en el TAS; suspensión del ascenso sigue en pie

“Somos uno de los favoritos”: Luis Romo aseguró que Cruz Azul quiere terminar con la sequía de más de 20 años sin título de liga

Julio Furch no piensa en Atlas, está enfocado en el repechaje, aseguró Guillermo Almada sobre las versiones de la salida del argentino

El repechaje en la Liga mexicana: fechas, horarios y los posibles enfrentamientos en la liguilla