“No puede ser que un jugador termine así”: ex presidente de Pumas arremetió contra la directiva que abandonó a Toño García

Tras la difusión del caso de José Antonio García, la ex joya de los Pumas de la UNAM que hoy está en silla de ruedas, presuntamente por una lesión en la ingle mal atendida por parte del club, este martes Mario Trejo, ex presidente del equipo universitario durante sus últimos campeonatos (2009 y 2011), arremetió contra los directivos que dejaron a la deriva al joven de 28 años de edad.

Y es que Trejo recuerda con mucho cariño al ex defensor, pues fue testigo de su exitosa formación futbolística en las categorías inferiores, desde la sub-13 hasta la sub-17, por lo que lamentó su estado actual que ya lo ha alejado de las canchas y ahora lo pone en riesgo de no volver a caminar. Así lo dijo en entrevista para la cadena ESPN.

¿Cómo puede un jugador profesional que representa una institución tan importante como Pumas terminar de esta manera? Te juro que me desespera el pensar que exista mala fe porque no puede ser que un jugador termine así

Para Trejo resulta increíble la negligencia médica que presuntamente sufrió “Toño” en la presidencia de Rodrigo Ares de Parga y con el ex directivo Antonio Sancho, pues señaló que todos los jugadores de la Liga MX deben tener garantizada la mejor atención por medio de sus seguros de gastos médicos mayores.

Todos los equipos y todos los jugadores tienen un seguro médico, solamente alguien con una verdadera irresponsabilidad y con una insensibilidad brutal puede permitir estas cosas (...) Tal vez no tienen el seguro porque se les escapó o porque se les hizo fácil no contratarlo, tal vez está la posibilidad de que no tenían dinero por la pandemia (...) ¿Cómo es posible que no tienen dinero para apoyar a un jugador que surgió de la cantera?