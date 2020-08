Mano a mano con Luiz Felipe Scolari: el día que arregló para dirigir a Boca, el detrás de escena de Alemania 7-Brasil 1 y por qué es “fan de Bielsa”

El entrenador es un enamorado de Buenos Aires: "El año pasado estuve 8 días. Mi gran alegría era despertarme por la mañana, ir a la feria de San Telmo y comer un asado en un restaurante de la zona” (Foto: Prensa Luiz Felipe Scolari)

Luiz Felipe Scolari es un entrenador prestigioso y respetado en el mundo. Como le pasa a la mayoría de sus colegas, suma adoradores y detractores. Siguiendo con sus convicciones, Felipao se transformó en el quinto entrenador con más títulos en la historia: 27 en 38 años de trayectoria. Trabajó en siete países (Arabia, Portugal, Kuwait, Japón, Portugal, Inglaterra, Uzbekistán y China). Conquistó el Mundial Corea-Japón 2002 y el torneo de Confederaciones 2013 para la selección de Brasil. Dirigió a Portugal, llegando a las semifinales de Alemania 2006 y ganó una Copa del Golfo con Kuwait. Además, posee un récord único mundialista: logró 11 victorias consecutivas sumadas las campañas de la Verdeamarela y los lusos entre 2002 y 2006.

Mas allá de sus logros, Scolari guarda en su vitrina el diploma de honor por haber dirigido a figuras como Neymar, Cristiano, Ronaldhino, Ronaldo, Roberto Carlos y Dani Alves, entre otros: “No es difícil manejar estos futbolistas porque son inteligentes y saben cómo comportarse dentro y fuera del campo de juego para que el equipo logre buenos resultados”, remarcó a sus 71 años, con las ganas intactas de seguir entrenando.

En una charla con Infobae, desde su casa en Rio Grande do Sul (Porto Alegre), Felipao agradeció el cariño que recibe cada vez que visita Argentina: “No viajo a Buenos Aires únicamente con los equipos que me toca dirigir. Voy de vacaciones con mi mujer. El año pasado estuve 8 días. Mi gran alegría era despertarme por la mañana, ir a la feria de San Telmo y comer un asado en un restaurante de la zona”, remarcó durante la entrevista…

¿Como está pasando esta crisis por el coronavirus?

Con mucho cuidado porque en estos momentos Brasil tiene muchos infectados. Además, hay zonas de inverno de muy frío que deben tener cuidados mayores para evitar la propagación. Es una situación muy delicada…

¿De qué manera afectará en el fútbol?

Ya afectó a los clubes por las grandes dificultades financieras que arrastran. La actividad está estancada hace 4 meses y esto trae sus consecuencias. También impactó a muchos jugadores que se quedaron sin trabajo porque los clubes no les renuevan sus contratos por los problemas económicos. La situación de estos futbolistas y la de los técnicos deberá ser analizada nuevamente porque todo ha cambiado y es un nuevo panorama. Los campeonatos fueron paralizados. No se sabe cuándo van a regresar, si estarán o no activos. Creo que a partir de septiembre u octubre el futbol volverá a la normalidad…

¿Están dadas las condiciones en Sudamérica para que se juegue la Libertadores?

No, no están dadas las condiciones porque hay países en los que no se puede jugar o tienen más dificultades como Brasil y Argentina. No tenemos que pensar en reiniciar el fútbol. Ahora, si la Conmebol debe arrancar la actividad sí o sí, que lo haga de una manera equilibrada para evitar más contagios.

Usted es un hombre con mucho recorrido en el mundo. ¿Una cuenta pendiente es dirigir en el fútbol argentino?

Fui candidato a dirigir a Boca si ganaba José Beraldi en las últimas elecciones presidenciales. Tenía todo acordado con Gabriel Batistuta (se postulaba como manager). También se contactó conmigo en algún momento San Lorenzo de Almagro. Sinceramente, el fútbol argentino me gusta mucho porque cuando fui me trataron muy bien los aficionados. Sí, me gustaría dirigir en la Argentina porque es un fútbol diferente, al que yo siempre admiré…

Felipao y la Copa del Mundo, que logró alzar en el Mundial de corea-Japón 2002 (Foto: Prensa Luiz Felipe Scolari)

Se cumplieron 20 años de la final de Libertadores entre Boca y Palmeiras. ¿Qué recuerdos tiene de aquella serie?

Tengo un recuerdo triste, porque empatamos en Buenos Aires y después jugamos en casa (San Pablo). Terminamos 0-0. Tuvimos buenas ocasiones y no pudimos convertir. Fuimos a los penales y Boca tuvo más calidad en el balón parado. Iba a ser nuestro bicampeonato. En aquel momento, el Palmeiras reformuló todo su equipo. Vendió 7, 8 titulares y trajo futbolistas del interior que aparecieron aquel año y llegamos hasta la final. Para nosotros era espectacular poder ganar, pero Boca acertó en los penales y nos quedamos sin nada…

¿Se sintieron campeones antes de jugar la revancha?

No, para nada. No nos sentíamos campeones. Eso fue una mala interpretación de los medios de comunicación. Como dije, teníamos 7 u 8 juveniles que tuvieron una pequeña participación en la Libertadores. Estos jóvenes se sentían felices por lo que habían logrado. Por ese motivo, fue la connotación de campeones. Quise decir “campeones morales” por el solo hecho de llegar a una final, pero alguien lo utilizó diferente, y cada uno hace lo que cree que debe hacer.

¿Qué tuvo ese Boca de Bianchi que se consagró campeón?

Jugaba muy bien, con mediocampistas y delanteros de gran calidad. En San Pablo mostraron solidez defensiva para evitar el contraataque. Era un equipo muy parecido al de 1999, pero con niveles muy altos como el de Juan Román Riquelme, que era muy bueno. Inteligente, pateaba bien la bola. Jugaba con cabeza erguida, muy buen futbolista. Difícil de jugar contra él.

¿Le gustaría que lo llame Riquelme para dirigir a Boca?

Si, me gustaría dirigir a Boca. Igual, contrataron a otro gran entrenador como Miguel Ángel Russo, que tiene experiencia y es un buen técnico en todo. Boca es un equipo que se hace fuerte en la Libertadores y más de local…

¿Qué le genera dirigir en la Bombonera, presión o miedo?

Mete presión, pero miedo no porque ya tenemos muchos años de vida, de experiencia y de partidos. Dirigir en La Bombonera es muy lindo e increíble. Yo no viajo a Buenos Aires solamente con Palmeiras, Gremio o con los equipos que me toca dirigir. Voy de vacaciones con mi mujer. El año pasado estuve 8 días. Mi gran alegría fue despertarme por la mañana, ir a la Feria de San Telmo y comer un asado en un restaurante de la zona. Buenos Aires es muy linda. Tiene una calidad de vida muy buena. Ahora, enfrentar a Boca motivado dentro de la Bombonera es muy difícil y casi imposible ganarle…

¿Scolari como entrenador se acerca más al estilo del River de Marcelo Gallardo o al Boca de Carlos Bianchi?

Al de Carlos Bianchi, sin dudas. Comulgo con el estilo de fuerza y temperamento a diferencia de lo que es el River de Gallardo. Él es muy buen entrenador y trabaja más en lo técnico, con mucha más determinación que nosotros. Nuestra idea es trabajar con un estilo de voluntad. Por eso, me identifico más con Bianchi que con Gallardo, pero respeto ambos de la misma forma…

¿Quién es el mejor técnico de Sudamérica?

Hoy no hay actividad, pero creo que Marcelo Gallardo, porque hace años está llevando a cabo un muy buen trabajo en River. Llegó tres veces a la final de la Libertadores. Igualmente, Guillermo Barros Schelotto hizo una buena labor en Boca llegando a la final de Libertadores 2018. También, Mauricio Pochettino que estuvo en el Tottenham. Está Diego Cholo Simeone desde hace siete años en el Atlético de Madrid. Entonces, tenemos grandes entrenadores sudamericanos. En Brasil son muy buenos también. Están peleando de manera equilibrada la posibilidad de ir a dirigir al exterior. A nivel mundial, Jürgen Klopp es el mejor de todos por lo que ha hecho en los últimos tres años con el Liverpool.

Tiene 27 títulos como entrenador en su carrera. ¿Cuál considera que es el más importante?

Te vas a reír con lo que te voy a decir, pero el primero es el más importante de todos (el campeonato local con el Centro Sportivo Alagoano en 1982). Después de ese vinieron muchos más. Al lograr el primero, traté luego de superarme para seguir trabajando en equipo y mejorar los resultados. Pero, obviamente, el primero es el que te marca en tu carrera...

Scolari en la Bombonera, en 2018: fue en ocasión de la semifinal entre el Xeneize y Palmeiras, por la Copa Libertadores (REUTERS/Marcos Brindicci)

Pep Guardiola tiene 26. ¿Cree que lo alcanzará?

Me va a alcanzar y superar. Tengo 71 años, voy a seguir dirigiendo, pero llegará un momento donde tendré que retirarme. Pep va a ganar más títulos por su calidad como entrenador y tendrá mucho más tiempo por delante.

¿La derrota más dura de su trayectoria fue ante Alemania por 7 a 1 en el Mundial 2014?

Sí, porque nosotros no conseguimos cambiar la actitud. Pensábamos una cosa, cuando digo nosotros me refiero a mí y a los integrantes del cuerpo técnico. Los jugadores intentaron, pero cuando imaginábamos algo diferente sufríamos un gol. Cuando íbamos al ataque creamos cuatro o cinco ocasiones muy buenas, pero después padecíamos un gol. Fue una derrota que quedó muy marcada en Brasil y en el resto del mundo. Una derrota dolorosa que no pudimos evitar. No tuvimos la capacidad de modificar esa situación debido al juego que Alemania presentó en aquel partido. Por eso, fue la derrota más triste que he sufrido.

¿Se arrepiente del planteo o de los jugadores elegidos para aquel partido?

No me arrepiento. Fue pensado, estudiado, pero salió mal. Algunas cosas salieron equivocadas y no volverían a pasar en mil años, pero así sucedieron. Entonces, no se puede pensar ahora que tenía que cambiar el planteo, aquel jugador o aquello. No, no, no. Ellos (jugadores) tuvieron culpa. Yo tuve culpa y la calidad fue la de Alemania. Tenemos que aceptar que un día fuimos altamente inferiores y el rival tuvo un gran juego para hacer todo correcto.

Recuerdo que una vez sostuvo que le gustaría que Brasil tenga el sistema de juego de Marcelo Bielsa. ¿Qué fue lo que lo atrapó?

Me gusta la idea de que dependiendo de los jugadores que tienes en el plantel utilizas un sistema que se adapte mejor a ellos. Todos los entrenadores tienen sistemas muy buenos. En la última semana, observé una entrevista de Marcelo Bielsa que me gustó mucho. Ahora tengo más ganas de que le vaya muy bien. Lo admiro más de lo que lo admiraba por su calidad de exponer algunas cosas frente a los periodistas en un seminario. Coincido en todo con él. Bielsa manifestaba que todos tenemos cualidades, pero hay que saber utilizarlas. Si vos no tenés un jugador para que lleve a cabo una determinada función tenés que colocar otro sistema. Uno que sea ganador y se adapte a ellos. No es cuestión de poner un sistema que sea interesante pero que no cuaje con los jugadores.

¿Qué opinión tiene sobre Bielsa, a quien ha enfrentado en varias oportunidades?

De mucho respeto y admiración, más ahora que logró el ascenso con el Leeds y después de haber visto sus últimas tres entrevistas. La forma como se expresa ante los futbolistas. La sinceridad que reflejan sus ideas. Me convertí en su fan. Además, Marcelo siempre tiene palabras de cariño hacía mí. Recuerdo que cuando nos enfrentamos con Argentina (por las eliminatorias 2002) tuvo halagos hacia mí. Existe una amistad de ambas partes, por eso admiro a Marcelo, por una serie de factores…

Dirigió a Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano, Roberto Carlos, Cafú, Dani Alves. ¿Cómo se maneja un vestuario con tantos egos?

Estuve al frente de muchas selecciones. En Portugal tuve a Cristiano, Pauleta, Figo, Rui Costa. No es difícil manejar estos futbolistas porque son inteligentes y saben cómo deben comportarse para que sus equipos logren buenos resultados y sean valorados. No tuve problemas con nadie hasta hoy, salvo un altercado durante un partido o en un entrenamiento que fuimos superando producto del juego. Pero no tuve problemas. Me gusta trabajar con gente que tenga calidad y sepa ponerla en práctica en los entrenamientos y en los encuentros. Es mi función hacerles comprender eso y que den lo máximo para fortalecer a sus equipos.

El veterano entrenador, en la "derrota más dura" de su carrera, frente Alemania en Brasil 2014 (AFP)

¿Qué le pasa a la selección argentina que no puede ganar con Messi como figura?

Es una situación extraña. No puedo opinar con profundidad porque nunca conviví en el ambiente del fútbol argentino ni fui parte de la selección. Messi es fantástico y es uno de los tres mejores jugadores del mundo de los últimos 10 años junto a Cristiano y otro más. Muchas veces Lionel no pudo dar todo lo que su selección deseaba. La Argentina necesita comprender que Messi es fantástico, pero deben aprender a jugar en equipo porque depender de él únicamente no es bueno.

Siempre que se habla de los mejores de la historia se nombra a Pelé, Maradona, Cruyff, Cristiano o Messi. Para usted, Scolari. ¿Quién es el mejor de todos los tiempos?

Pelé, sin dudas. Tenía todas las virtudes de un atleta de fútbol. Un jugador completo y muy bueno. Sabía hacer todo, y bien. No tenía una característica que no sea buena. No vamos a encontrar en un futuro a un jugador como él. Para mí, Pelé es el futbolista más fantástico de todos los tiempos y al que pude enfrentar cuando era defensor central. Sabía cómo posicionarse dentro del campo de juego y era muy inteligente. Para cualquier técnico, tener futbolistas así es fundamental…

