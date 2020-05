Mike Tyson descartó que su rival sea Evander Holyfield en su regreso al boxeo. Foto: "Kickboxer: Retaliation" Film - 2018





Mike Tyson, el más joven campeón del mundo de los pesos pesados, anunció que el contrato que significará su vuelta al ring se firmará esta semana y que su bolsa será “para las personas sin hogar y los adictos”.

“Estoy en la mejor forma de mi vida. Dios ha sido misericordioso conmigo. Peso 104 kilos y me encuentro muy bien. Me estoy preparando para ayudar a aquellos que han sido menos afortunados que yo y lo haré en una pelea con fines benéficos”, aseguró el ex boxeador de 53 años en una entrevista brindada al rapero Lil Wayne en su programa de radio Young Money.

Sin embargo, en las últimas horas el legendario deportista aseguró que no se enfrentará a su ex rival y compatriota Evander Holyfield en el combate de exhibición, que marcará su regreso al cuadrilátero tras 15 años.

“No, no, tenemos muchos muchachos”, dijo Iron en el programa radial cuando fue consultado sobre la posibilidad de que Holyfield sea su contrincante en su vuelta al ring.

“Tenemos tantos tipos que quieren hacer esto. Estamos en llamadas, haciendo negocios con muchachos candidatos en este momento. No vas a creer los nombres cuando se den a conocer. Esta semana tendremos el contrato terminado”, agregó sin dar certezas sobre su potencial rival.

Tyson además dejó en claro que su intención no es “ganar dinero” con la realización de la pelea y que lo recaudado tendrá fines solidarios. “Voy a hacer este evento de caridad. Voy a tomar este dinero y ayudar a estas personas sin hogar, y vamos a ayudar a estos hermanos adictos”, enfatizó.

"Yo he estado sin hogar y he sido adicto, así que conozco la lucha. No mucha gente ha sobrevivido como yo", argumentó el ex campeón del mundo de los pesos pesados.

“No estoy buscando nocauts y no voy a más de tres rounds de tres minutos. Lo haremos de manera adecuada. Pero voy a estar en buena forma. Y si alguien piensa que me van a pegar, no quiero que piensen que no voy a devolverle el golpe”, concluyó.

