Combatió en la guerra de los Balcanes, se confiesa hincha de River y preside la UEFA: “Los espectadores volverán pronto al fútbol”

Ser el jefe máximo del fútbol europeo, en cierto modo el “dueño” de la Champions League, no debería asustar demasiado a Aleksandr Ceferin, ni siquiera en tiempos de coronavirus: tercer dan en karate, cruzó el desierto del Sahara cinco veces en auto y moto. En 1986 formó parte del Ejército de la entonces República Socialista de Yugoslavia, pero apenas cinco años después integró el Ejército de Eslovenia en la guerra por la independencia.

“Gente que conocemos morirá algún día, ¿pero tenemos que estar preocupados hoy? ¿Tenemos que tener miedo hoy? No lo creo”, dice Ceferin, de 52 años, durante una entrevista con Infobae . La charla es entre Buenos Aires y Liubliana, donde se refugia los fines de semana tras jornadas interminables de lunes a viernes en Nyon, la sede de la UEFA en Suiza.

Ceferin tiene mucho de qué hablar, muchísimo. De lo bien que conoce Argentina, por ejemplo, de por qué es hincha de River, de la propuesta que quiere hacerle a Diego Maradona, del idilio que vive con Alejandro Dominguez, presidente de la Conmebol, junto al que planean reflotar la Copa Intercontinental, y de las periódicas y recurrentes tensiones con Gianni Infantino en la FIFA. Y del coronavirus, claro: “No me gustan las visiones apocalípticas”.

- ¿Su experiencia como soldado en la guerra de la independencia eslovena en 1991 le sirve hoy?

- Claro, es por eso que no tengo miedo.

Ceferin lanza una risa corta, pero el asunto no es para reírse. Habla en serio. Cuando en abril de 2017 llegó sorpresivamente a la confederación de fútbol que más dinero maneja en el mundo -cuatro veces más que la FIFA-, algunos dirigentes veteranos del fútbol europeo estaban desconcertados. No sabían cómo tratar a ese hombre que no pierde el tiempo al hablar, laza frases directas aderezadas con bromas e ironías y se aleja lo más que puede de las intrigas políticas de la pelota, aunque al final no pueda evitar ser un jugador clave en ese mundo. Lo sabe bien Infantino, que tiene una relación fluctuante con su par europeo. El jefe de la FIFA es un suizo-italiano, florentino y verborrágico. Del otro lado tiene a un balcánico que por momentos es metálico: “El populismo es una cosa peligrosa”.

- ¿Ya es capaz de dormir mejor que hace unas semanas?

- Ni lo sé... Duermo mejor, pero podría dormir mejor aún. No es perfecto todavía.

- ¿Sigue muy preocupado por los efectos de la crisis del coronavirus en el fútbol europeo? ¿Cómo describiría la situación?

- Hay mucho trabajo pendiente. La semana pasada estuve en (la sede de la UEFA en) Suiza por primera vez en dos meses y mantuve reuniones desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Tras tanta información y tantos asuntos de calendario, tantos millones y decenas de millones que se van a perder sería difícil dormirse, serías muy irresponsable si te duermes de inmediato tras un día como ese. Pero la situación de la UEFA no es alarmante, no estamos en una situación peligrosa, aunque seguimos ocupándonos de lo que les sucede a los clubes, las Ligas y los grupos de interés, así que hay mucho trabajo.

- ¿Cuál fue el momento exacto y cómo decidió que la Eurocopa no se jugaba este año?

- Creo que fue en la primera semana de marzo. No sabíamos aún si podríamos jugar, pero sí sabíamos que las Ligas tendrían tremendos problemas si intentábamos forzar la Eurocopa, así que tras pensarlo mucho me dije: 'Vamos a generar unidad mostrando que somos el ente rector del fútbol europeo y que todos nos preocupan'. Y, al mismo tiempo, tuve claro que no podíamos permitir que fueran los gobiernos los que cancelaran la Eurocopa, debía ser nuestra decisión.

- ¿Se despertó en medio de la noche y se le hizo la luz, una especie de “ya sé qué hacer”?

- Peor que eso: me desvelé y no pude dormirme hasta las cuatro de la madrugada. Fue a ese hora que tomé la decisión y por fin pude dormir un par de horas.

- ¿Apostaría un millón de euros a que la Eurocopa 2020 se jugará en 2021?

- Sí, lo haría... No sé por qué no habría de jugarse. No creo que el virus dure para siempre, creo que va a (disiparse) antes de lo que muchos piensan.

- ¿De dónde saca esa impresión?

- De que la situación es seria, pero está mejorando y somos más cautelosos. Sabemos más del virus y en principio soy optimista. No me gustan las visiones apocalípticas de que tenemos que esperar a la segunda ola, la tercera, la quinta... Gente que conocemos morirá algún día, ¿pero tenemos que estar preocupados hoy? ¿Tenemos que tener miedo hoy? No lo creo. Estamos listos y vamos a seguir las recomendaciones de las autoridades. Estoy absolutamente seguro, en lo personal, de que el buen y viejo fútbol con espectadores regresara muy pronto.

- No coincide entonces con la idea de que esta situación cambiará al fútbol para siempre...

- No creo que nada vaya a cambiar para siempre. Es una nueva experiencia, y cuando nos liberemos de este maldito virus las cosas van a volver a la normalidad. A ver: el fútbol no cambio después de la Segunda Guerra Mundial, ni de la Primera, y no va a cambiar tampoco por un virus. Hay gente que dijo ya muchas veces que el mundo no será el mismo después... Puede ser cierto, ¿pero no podríamos pensar que el mundo será mejor después del virus? ¿Por qué no pensar que seremos más inteligentes, o que finalmente entenderemos lo frágiles que somos, lo poco que protegemos la naturaleza. Siempre hay lecciones para aprender.

- ¿Cuál es la fecha más tardía en que puede terminar la Champions este año?

- Nuestro plan es terminar a finales de agosto.

- ¿Y si la pandemia lo impide?

- A ver: creo que lo va a permitir, pero estas preguntas acerca de la Eurocopa 2021 y sobre esto y lo otro... Qué sé yo.. ¿Y qué sucede si el Mundial de 2026 en Estados Unidos no puede celebrarse? Nunca sabemos qué puede pasar, pero los hechos son que las cosas se están calmando, la Liga alemana comenzó este fin de semana, la española volverá pronto, la portuguesa incluso antes y el 80 por ciento de las Ligas europeas se jugará. No sé por qué la Champions League y la Europa League no habrían de jugarse.

- Usted es básicamente un optimista, prefiere ver el lado luminoso de las cosas...

- Absolutamente, siempre soy optimista, porque el pesimismo te mata.

Así como volvió el fútbol alemán el fin de semana pasado, Ceferin cree que el resto de los clubes de la UEFA volverán pronto a las canchas. Es optimista.

- Hablemos del futuro. ¿Qué opina del posible nuevo Mundial de Clubes con 24 equipos que promueve Gianni infantino? Dijo tiempo atrás que esto podía equivaler a la muerte del fútbol, ¿correcto?

- Lo que quise decir es que se lo está planteando de tal manera que parece que un fondo de inversión compraría la competición, que la competición al completo estaría en venta. No tenemos mucha información y, para ser honestos, no sé en qué dirección va la idea ahora. Ni siquiera cuándo se debería jugar el torneo, así que no hay nada de qué preocuparse ahora.

- Usted dijo una vez que durante una reunión del Consejo de la FIFA en Colombia Infantino mencionó a un inversor saudí o árabe ofreciendo mucho dinero para una nueva competición, y que usted nunca volvió a escuchar del tema.

- No habló de árabes. Habló de que había un fondo de inversión dispuesto a pagar miles y miles de millones por una competición y preguntó si apoyaríamos eso. Preguntamos quién estaba detrás del asunto y qué estaría comprando, de qué se trataba todo. Nos dijeron: “Firmamos un acuerdo de confidencialidad, así que no podemos decir nada”. Y nosotros dijimos: “Entonces no podemos apoyar la idea”. Y desde entonces nunca volvimos a escuchar nada acerca de esos inversores.

- En este teórico “nuevo mundo”, ¿mantendrá usted la dureza hacia los clubes en cuanto al fair play financiero?

- Si no sigue las reglas siempre serán sancionados, pero por supuesto que estamos pensando en mejorar nuestras regulaciones. No es algo, sin embargo, que vaya a suceder muy pronto, aunque estamos pensando en probablemente modernizar y hacer algo más acerca del balance competitivo. Estamos analizando algún tipo de "impuesto al lujo" si fuera posible. Así que hay muchas ideas, pero créame: hemos dejado de pensar en estos tiempos difíciles acerca de cambios que puedan pasar en el futuro. Ahora debemos dirigir nuestra nave por el rumbo correcto, y estamos cerca de hacerlo. Luego, cuando las cosas se calmen, volveremos a los viejos temas, digamos.

- Antes de que se iniciara la crisis del Covid-19 se le impuso una fuerte sanción al Manchester City. ¿Sigue apoyando la UEFA el veredicto de culpabilidad y la sanción de dos años?

- Vea, la decisión fue tomada y ahora el caso está en la CAS, es la corte de arbitraje deportivo la que va a decidir. Eso es todo lo que puede decir, y hay dos razones para ello: primero, que un órgano independiente decidió, no yo; y la segunda, que realmente no conozco (en profundidad) el caso y no me gusta la gente que opina sobre asuntos que no conoce bien. Hay demasiada gente opinando sobre muchos asuntos de los que no tiene ni idea.

- ¿La posibilidad de un acuerdo extra judicial no es entonces un asunto para usted?

- No quiero seguir comentando este caso.

- Hablemos de fútbol femenino. ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de la igualdad salarial?

- ¡Esa es la pregunta del millón de dólares, y no si la Eurocopa se va a jugar el año próximo! Creo que es complicado porque sin dudas hay una gran diferencia entre la facturación del fútbol masculino y la del femenino. La UEFA está invirtiendo mucho en el fútbol femenino y estamos muy felices con ello. El fútbol femenino es cada vez más popular, pero es difícil decir algo ahora acerca de la igualdad salarial.

- ¿Le gustaría ser presidente de la FIFA?

- No.

- ¿Es un no? ¿Un nunca jamás?

- Amo mi trabajo y la UEFA es una gran organización. Así se trata de fútbol en el día a día, no de tanta política, y eso es algo más afín a mí.

- ¿Hay un problema de egos en el fútbol? Entre los jugadores, pero también entre los dirigentes, en la politica del fútbol.

- Claro, por supuesto, pero eso es algo que probablemente pasa en todas las industrias. He visto algo de eso en el fútbol, cierta megalomanía, exageración y populismo. Pero es algo que vemos también en los políticos.

- ¿Cuánto influye el poder del fútbol? Da la impresión de que usted tiene una teoría.

- Mire, hay una combinación. El poder del fútbol (o cualquier otro poder) por un lado, y los megalómanos por el otro. Es una combinación mortal. Pero no tengo a nadie concreto en mente, no es sólo el fútbol, es en todo el mundo. El populismo es una cosa peligrosa.

- Usted es el presidente de la UEFA, una persona muy importante, así que imagino que mucha gente se le acerca de una manera que podría transformarlo en un megalómano.

- No, no tengo ningún problema con eso. No se me acercan a mí de ese modo, nadie me ofrece tratos extraños, nadie me ofrece nada, probablemente sepan a quién puedan acercarse apelando a esas artes. Y yo trato de escuchar lo que siento, mis tripas. Permito que la gente en la que confío se acerque a mí, a los otros no los dejo acercarse.

- Dígame si me equivoco: da la impresión de que la relación entre la UEFA y la Conmebol, entre los dos presidentes es mejor que nunca. ¿Correcto o falso?

- No, está en lo cierto. Con Alejandro (Dominguez) siempre tuvimos una buena relación, pero ahora nos estamos comunicando mejor, nuestras visiones sobre el fútbol son cada vez más coincidentes. No solo somos amigos, sino aliados que se apoyan el uno al otro. Puedo decir que el fútbol es principalmente Europa y Sudamérica y que tenemos problemas diferentes a los que puedan tener otras confederaciones. La Conmebol vino a visitarnos hace unos meses, y estaba el plan de que nosotros los visitásemos en su Congreso, pero llegó la crisis sanitaria. Está en lo cierto: nuestras relaciones nunca fueron mejores.

- Cuando dice que son aliados, ¿qué significa eso en el mundo de la política del fútbol?

- Aliados significa lo mismo en fútbol, en política o en el mundo. Nos apoyamos el uno al otro. Hablamos, si no todos los días, sin dudas todas las semanas. Si la Conmebol tiene un problema no pensamos de forma egoísta: los apoyamos en la FIFA aunque no sea un problema de la UEFA. Y la Conmebol apoya a la UEFA también aunque no sea un problema que la afecte. Eso significa unidad, significa que las dos confederaciones están juntas fuertemente. Tenemos buenas relaciones con todas las confederaciones, pero Europa bien, por lejos, la mejor competición de fútbol en el mundo, y un gran porcentaje de los jugadores son sudamericanos, así que estamos muy conectados. Y juntos le pedimos información a la FIFA. No queremos que parezca que la UEFA y la FIFA están en conflicto, eso no es cierto, pero a veces estamos en desacuerdo, algo que debería ser normal entre gente normal.

- Estas dos confederaciones históricas son también las únicas que han ganado la Copa del Mundo. No sé si tiene alguna idea, algún sentimiento sobre cómo reacciona el presidente de la FIFA ante tal poder.

- No, no tengo ni idea de eso, pero en realidad no es mi problema, porque no vamos a acercarnos para perjudicar a la FIFA. La FIFA también es nuestra organización. El tema es que sabemos que tenemos que ser escuchados y tenemos que tener información sobre lo que está pasando en el mundo del fútbol. Antes no teníamos suficiente información, ahora somos aliados fuertes y pedimos información, pedimos explicaciones y creo que esto no sólo es bueno para el mundo del fútbol. Es bueno para la FIFA y su presidente también tener a dos de sus mayores confederaciones queriendo participar y estar informados. No sé por qué esto sería malo.

- Al iniciarse la crisis del coronavirus, Infantino dijo que era el momento de reorganizar y reducir el fútbol. ¿Está de acuerdo?

- No lo sé. Intenté entender qué quería decir con eso, pero sin dudas es extraño que por un lado digas que quieres reducir el fútbol y por el otro propongas una nueva competición llamada Mundial de Clubes. ¿Es eso reducir competiciones?

- No lo parece... ¿Tuvo oportunidad de discutir el tema con Infantino?

- No, no la tuve, no discutimos mucho las cosas, para ser honesto. No hemos hablado mucho ahora durante la crisis del coronavirus, pero cuando llegue el momento lo discutiremos. Pero no quiero discutir o debatir sobre el tema con él en los medios. Cuando se plantee oficialmente será el momento en el que buscaré respuestas.

- ¿Qué posibilidades hay de que la UEFA y la CONMEBOL organicen una copa intercontinental entre el campeón de la Liga de Campeones de la UEFA y el campeón de la Copa de Libertadores como solía ser hasta hace unos años?

- Mira, no hemos discutido concretamente sobre ello, pero puedo decir que fue una competición fantástica, no es sólo mi opinión, sino la opinión de la UEFA, la CONMEBOL y los clubes. No podría decir que esto no sucederá, pero la cosa es que tenemos que hablar sobre el calendario post 24 para ver dónde podríamos colocar una competición como esa. Pero seguro que esta es una de las competiciones que lamento que ya no exista.

- ¿Y esto no chocaría con la Copa del Mundo de Clubes? ¿O sería algo diferente en su opinión?

- Sí, por supuesto que es una cosa diferente, y depende del calendario como le dije. Tal vez sería en una parte del año completamente diferente y no profundizamos mucho en el calendario todavía.

- Domínguez habló de su interés en organizar una final de campeones de campeones, un partido entre el campeón de la Eurocopa y el campeón de la Copa América. ¿Lo han hablado?

- Sí. También discutimos eso. Con todo respeto, sabemos quién ganó los Mundiales hasta ahora, sabemos dónde está el mejor fútbol. Podemos fingir que no lo sabemos, pero lo sabemos, así que esos partidos serían un desafío fantástico. Pero de nuevo, tenemos que encontrar el hueco en el calendario porque el calendario está increíblemente lleno ahora.

- El Barcelona debió reducir drásticamente los salarios de los jugadores, es el club que más gasta en salarios en todo el mundo. ¿Cree que en este momento los jugadores deberían ser un poco menos codiciosos? ¿Y que los clubes deberían ser un poco más razonables con sus gastos?

- No creo que los jugadores sean codiciosos. Los jugadores no son codiciosos. El mercado decide los precios y si tú o yo recibiéramos una oferta para que nos paguen $20.000.000 por temporada no creo que tú o yo dijéramos "no, no, no, no; no quiero ser codicioso, dame $200.000". Entonces, no son codiciosos: el mercado decide. Ahora veamos si como respuesta del mercado a esta crisis los precios bajan. Es posible que los precios bajen, pero no creo que sea justo decir que los jugadores son codiciosos porque sus salarios son muy altos. También aportan muchos ingresos y el fútbol es una gran industria que paga una gran cantidad de impuestos. El jugador también paga enormes impuestos, así que no creo que la palabra correcta sea codicia o que los clubes deban ser más sabios porque es simplemente el mercado el que decide cómo se mueven los precios.

- ¿Qué le dice que la Bundesliga fuera la primera liga que reinició el fútbol en Europa?

- Es una buena señal para los demás. Creo que los alemanes serán muy estrictos con las medidas médicas y es algo positivo en el horizonte. Sabes, de repente, después de que los alemanes publicaron que jugarían, recibimos la información de 15 ligas de que empezarán a jugar. Es algo positivo y es algo que nos muestra que la vida se está normalizando poco a poco. Y creo que es una gran cosa y ahora seguiremos lo que está pasando.

- ¿Todavía quiere crear esa tercera liga europea tras la Europa League o con esta nueva situación ha cambiado de idea?

- Lo haremos, lo haremos, sí, sí, absolutamente.

- ¿En el 2021 o lo pospondrá un poco?

- No, no lo pospondremos.

- Lo llevo a Argentina, un país que conoce bien. La AFA tomó la decisión de anular los descensos hasta 2022, ¿está al tanto de eso?

- Me enteré, sí, y si sucediera en Europa no intervendríamos. Para nosotros lo único importante es que sabemos quién es el campeón, quién es el segundo tercero y cuarto, porque lo que nos importa es que el equipo que se clasifique para la competición europea esté debidamente calificado.

Ceferin estuvo en la Argentina y visitó La Bombonera junto a su familia, pero confiesa que si tiene que elegir un equipo se queda con River Plate.

- Argentina tiene ahora una liga con 24 participantes, y pronto podría saltar a 28. ¿Cree que un campeonato nacional es factible con esta cantidad de equipos?

- En mi humilde opinión, para cualquier liga del mundo más de 20 equipos es demasiado.

- ¿Por qué?

- 20 ya es mucho, 18 es ideal. Veintiocho equipos es demasiado.

- Llegaron a ser 30.

- Bueno...

- ¿Leyó acerca de la posibilidad de que Lukas Podolski se sume a Boca Juniors?

- Sí, sí, leí sobre eso, pero no sabía si había ocurrido o no. No sé cuánto puede agregar, porque tiene 35 años por lo menos, pero seguro que es un buen jugador. Leí que hay una posibilidad, pero no sé si sucederá o no.

- Cuando visitó la Argentina, ¿tuvo la oportunidad de ver la Bombonera, el estadio de Boca?

- Fui cuando visité Argentina con mi familia. Y el arquitecto de la Bombonera fue un esloveno.

- Y existe otro proyecto esloveno para ampliarla.

- Sí, sí, lo sé.

- Diego Maradona brilló en el Napoli y también jugó en el Barcelona y el Sevilla, es parte de la historia del fútbol europeo, pero su relación siempre fue con la FIFA. ¿Tiene previsto comenzar a tener algún nivel de contacto personal con él?

- Diego Maradona es uno de los mejores, si no el mejor jugador de todos los tiempos. Estoy de acuerdo en que también forma parte de la historia de la UEFA. Por qué no... Podríamos intentar conectarnos con él para un proyecto en el futuro.

- Messi es patrimonio de la AFA, pero en parte también de la UEFA.

- Sí, eso es cierto. Estamos muy conectados con Argentina. Los jugadores argentinos son de los más importantes de Europa, tenemos muchos jugadores argentinos, por lo que estamos conectados y por supuesto, como usted sabe, yo también estoy conectado con Argentina por mi querido amigo Hernán Zupan (empresario argentino de origen esloveno).

- ¿Se ha hecho hincha de algún equipo en Argentina?

- ¿Sabe qué? No lo tenía, pero como veo que Hernán es un gran fanático, simpatizo con River Plate. Pero principalmente por él y por la gente que conocí. Conocí al presidente de River Plate y es un caballero, muy agradable, jugamos al fútbol contra su entrenador y su equipo. Y por eso, si me preguntan qué equipo prefiero en Argentina, mi respuesta es River Plate.

