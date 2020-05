Su etapa como mendigo, el comentario más doloroso que recibió y la enseñanzas de Sir Alex Ferguson: 7 frases de Patrice Evra

Patrice Evra jugó en el Manchester United y en la Juventus, entre otros grandes clubes (AFP)

Patrice Evra triunfó como futbolista en el Manchester United, club al que arribó en la temporada 2005/06 y se marchó en 2014 con 15 títulos incluida la Champions League 2007/08. Ha casi cinco años de su retiro como profesional el senegalés nacionalizado francés dialogó con un podcast del club inglés en el que recordó viejos momentos que vivió en la institución.

El ex lateral izquierdo que también representó a la selección gala habló sobre la dura infancia que atravesó antes de convertirse en una figura del fútbol europeo: “No tengo miedo de decir que he rogado por dinero en frente de las tiendas. He estado frente a las tiendas y cuando he visto a algunas personas he dicho: ‘¿Puedo tener un euro?’ y a veces me daban el dinero y otras no, solo porque quería comprar un sandwich”.

El joven había llegado proveniente desde Senegal y su familia apenas sobrevivía con los trabajos que tenía, es por eso que tuvo que sobrevivir por un tiempo en las calles de París: “A veces ni siquiera podía comer algo. Recuerdo que mi hermano Dominique estaba trabajando en un McDonalds, así que iba allí y en su hora de almuerzo me estaba dando su propia comida. Seré honesto contigo, fue una infancia difícil porque tengo muchos hermanos y hermanas, así que no fue fácil vivir en la calle. Fue un momento difícil, pero feliz. Siempre fui feliz y siempre tuve suerte, no cambiaría nada, lo mantendría así porque construyó al hombre que soy".

Evra aseguró que esta etapa de su vida le permitió convertirse en una persona fuerte y preparada para los desafíos, además pidió no ser tratado diferente por estas confesiones: “No soy una víctima, no me siento triste. No quiero que ninguna gente me dé mucho amor, porque estoy contando esas cosas. Solo estoy contando mi verdadera historia. Solo quiero motivar a más niños para que nunca se rindan sin importar lo que suceda. Si crees que te convertirás en alguien, si sales, si crees en ti mismo, lo harás. Eso es.”

A finales de la década del 90, el futbolista pasó por algunos equipos débiles del ascenso italiano, hasta que encontró algo de continuidad en el Niza de Francia, pero tras una temporada se unió al Mónaco donde empezó a demostrar su calidad. Su estilo de juego le permitió llamar la atención de grandes clubes y fue el Manchester United quien pagó por su fichaje en 2006.

A pesar de lo que se esperaba, su comienzo no fue el mejor. En su debut, perdieron el clásico ante el City por 3 a 1 y su actuación estuvo lejos de ser aprobada. Parecía que la liga inglesa no estaba hecha a su medida: “Durante el partido yo pensaba ‘¿Qué diablos estoy haciendo aquí?, estaba tranquilo en Monte Carlo, muy tranquilo, pero aquí el fútbol es tan rápido. Dios mío, Patrice, estás acabado. Deberías volver a Monte Carlo’. Me acuerdo haber pensado eso y lo peor fue cuando terminó el partido”.

Al terminar el encuentro, regresó a su hogar junto a su esposa y su representante, quien le hizo el comentario más doloroso de su carrera: “Me dijo, ‘Patrice, lo siento’. Yo dije, ‘¿Por qué?’ ‘Lo siento por haberte traído aquí. Nunca lo vas a lograr, es demasiado difícil, deberías quedarte en Monte Carlo’".

Afortunadamente para ambos, Evra tomó esa frase para revertir la realidad y demostrarle a todos que podía triunfar en la Premier League. Y así fue. No solo ganó 15 títulos, sino que además llegó a lucir la cinta de capitán en algunos encuentros e integró en tres ocasiones el equipo ideal de la temporada de la liga.

El cerebro detrás de aquel Manchester United era nada menos que Sir Alex Ferguson, uno de los máximos ídolos de la historia del club: ”Siempre digo que (Didier) Deschamps me enseñó que ganar era importante, pero Ferguson me enseñó que ganar era normal. Me acuerdo después de grandes triunfos ante Liverpool, él sólo me dijo, ‘Bien hecho, hijo’. Él nunca gritó, aparte de cuando ganamos la final de la Champions League“.

El francés afirmó que su técnico era un ejemplo para el plantel pero no sólo en el aspecto deportivo, y recordó entonces que durante una pretemporada, tras el final de un entrenamiento los jugadores decidieron no firmar autógrafos ante el público que se había acercado debido a que estaban agotados: “Así que todos nos dirigimos al bus, cada uno de nosotros, y miré por la ventana y vi a Sir Alex Ferguson firmando autógrafos para todos. Te juro que lo hizo durante 45 minutos. Firmó autógrafos para todos. Yo dije, ‘Muchachos, cuando el jefe se suba al bus, estamos acabados’. Se subió al bus y nos retó ‘¿¡Qué diablos se creen?! Esas personas pagan sus sueldos. Esas personas vienen a verlos. Ahora, bájense del bus’. Y tuvimos que firmar autógrafos para todos los aficionados".

Evra fue un futbolista que se acostumbró a dar vueltas olímpicas al haber sido parte de aquel Manchester United y admitió que los festejos se van apagando con el correr del tiempo: “Seré honesto, cuando ya ganas el tercero, el cuarto y el quinto, sigues celebrando pero no de la misma manera. Celebras por las cámaras y todo eso, pero no es lo mismo. Ferguson nos enseñó a ser robots. No creo que yo era humano cuando jugaba para Manchester United. Cuando ganamos los partidos, cuando yo hice algo bueno, eso no me hacía feliz. Para mí era algo normal".

El ex lateral francés se retiró al término de la temporada 2018/19 cuando defendía los colores del Olympique de Marsella. En la selección francesa jugó un total de 69 partidos, aunque quedó fuera de la Copa del Mundo de Alemania 2006. Su trayectoria como futbolista culminó con un total de 791 partidos y 23 goles.

