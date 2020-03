“En este momento me estoy quedando con mi familia en Namotu Fiji, una isla muy pequeña, muy aislada y a la vez segura”, informó Hennessy al portal La República y agregó: “Tengo mucha suerte de que el mar sea un lugar seguro y saludable para estar. A pesar de que no hay coronavirus, me estoy lavando las manos, manteniendo la distancia si converso con alguien y lo más importante, disfrutando de la naturaleza desde mi casa con mi familia”.