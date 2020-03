"La decisión se basó en una combinación de factores, aunque el principal fue el cierre de los aeropuertos; no podíamos correr el riesgo de mantener a los jugadores en Rusia una vez finalizado el torneo ya que no sabemos cuánto tiempo durará esta nueva medida. Esto junto a los riesgos que asumimos con la organización del torneo y que pudimos minimizar, son las razones para la suspensión”, contó Dvorkovich a la prensa. Y agregó: “No hubo un riesgo creciente en el torneo, pero la situación en el mundo no está mejorando. Creo que los riesgos relacionados con el regreso de los jugadores serán mayores que si continuaran en Rusia y siguieran jugando. La gente en Ekaterimburgo ahora está mucho más segura que en otros lugares, pero a largo plazo no podemos garantizar que esto siga siendo igual”.