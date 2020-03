Según develó ABC, el ganador del Balón de Oro en un principio no tenía el deseo de participar. El medio informó que mientras el ex Barcelona hablaba con un agente, una pelota cayó cerca suyo y, tras dominarla con la misma clase que en sus épocas de jugador, se la devolvió a los internos, quienes le insistieron. Al alegar que no tenía el calzado indicado para jugar, un policía le cedió sus botines para que pueda desplegar su magia.