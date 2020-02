Otro de los juegos recordados de Bryant en el All Star fue en 2009. En el US Airways Center, la casa de los Phoenix Suns, dos viejos compañeros que habían tocado el cielo con las manos vestidos de amarillo y púrpura, se volvieron a encontrar después del quiebre que tuvo su relación. Kobe vs Shaq, Bryant vs O’Neal, fue la atracción número 1 del domingo de estrellas.