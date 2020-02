Hace poco más de un mes, reconoció que fue el entrenamiento y la dieta lo que lo llevó a sostener su rendimiento a lo largo del tiempo, incluso más allá del momento en el que la curva del futbolista se transforma en descendente. “El 90% de mi éxito es mantener mi cuerpo, entrenar bien, cuidarse. Si no te cuidas, nadie va a ayudarte. A veces como pizza con mi hijo, tampoco soy tan aburrido. Gimnasio no puedo hacer todo los días, si lo hiciera todos los días, estaría cansado en el partido. Lo más importante es el balance. Es entrenar inteligentemente y conocer tu cuerpo. No es lo mismo el trabajo que tengo que hacer hoy que cuando tenía 27, 28 años. Pero me siento bien, motivado, pero la clave es estar motivado. Estar bien de la cabeza”, señaló.