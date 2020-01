La situación generó que la directiva del conjunto culé negociara a espaldas de Valverde con Xavi Hernández, ídolo del club y actual entrenador del Al Sadd de Qatar, para que se hiciera cargo del plantel de inmediato. Sin embargo, según los medios españoles, el ex mediocampista multicampeón con el elenco blaugrana rechazó el ofrecimiento en este momento, a pesar de que había mostrado entusiasmo con la posibilidad. "No puedo esconder que mi sueño es entrenar al Barcelona. Lo he dicho muchas veces, en muchas entrevistas. Todo el mundo lo sabe. Soy hincha del Barcelona, está en mi corazón y sí es uno de mis sueños, pero estoy enfocado en Al-Sadd”, dijo el sábado.