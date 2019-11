“Renuncio para que (Carlos) Mesa y (Luis) Camacho no sigan persiguiendo, secuestrando y maltratando a mis ministros, dirigentes sindicales y a sus familiares y para que no sigan perjudicando a comerciantes, gremiales, profesionales independientes y transportistas que tienen el derecho a trabajar. Quiero que sepa el pueblo boliviano, no tengo por qué escapar, que prueben si estoy robando algo”, expresó Evo Morales en Twitter.