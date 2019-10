“En los chalés de los jugadores no hay garitas de vigilancia. Los guardias no tienen agua potable, están de pie en jardines al aire libre de día y de noche y en algunos casos, lo hacen conviviendo con los perros de los jugadores. Esto pasa ante la complacencia de Prosegur y del propio Real Madrid, que conociendo la situación no hacen nada para solucionarla", denunció Ángel García en diálogo con Europa Press.