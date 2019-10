“Lo que más le duele al hincha es la indisciplina”, sostuvo Aguinaga en esa misma entrevista radial. Y la referencia no fue casualidad, porque tras el último compromiso en la reciente Copa América de Brasil se hizo un escándalo debido a que una cantidad de jugadores aparecieron tomando unas cervezas en el piso 17 del hotel. Pero, más allá de que la Federación no informó nada oficialmente, todo indica que hubo una resolución por la que algunos quedaron relegados y no fueron citados nuevamente para los amistosos siguientes, entre ellos Alexander Domínguez, Arturo Mina, Gabriel Achiller y el ex Manchester United y actual jugador de Liga de Quito, Antonio Valencia.