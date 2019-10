Klopp lo había convocado para ser pieza de recambio del argentino Lucas Barrios pero no tenía peso en el andar del equipo y hasta sus hinchas comenzaron a llamarlo Chancentod (desperdiciador de ocasiones) y la prensa no entendía para qué lo habían contratado. Parecía muy frágil para la Bundesliga. “Me esperaba más juego, más goles, y que aguantara mejor el contacto. No está en su nivel”, llegó a decir Klopp, poco habituado a ventilar esta clase de críticas.