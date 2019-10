Aunque la última vez que defendió los colores de The Stars and Stripes fue en 2016, ante Francia, el interés no mermó. “Seguimos en contacto. Hace 3 semanas me pidieron que vaya a entrenar allá, pero como estoy teniendo minutos con el plantel profesional Argentinos no me dejó. Pero me gustaría”, aclaró. El Team USA quería que se suma a una serie de entrenamientos con la Sub 20, pero el equipo de La Paternal se negó ya que Matko es uno de los principales relevos de Diego Dabove.