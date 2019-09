La jugadora del Reign FC explicó cómo analiza este tipo de situaciones en el que una estrella es acusada de un hecho criminal de tal gravedad como lo es la violencia sexual: "No es que no piense que él sea uno de los mejores futbolistas del mundo, pero eso no tiene nada que ver. Su trabajo y el hecho de que entretenga a la gente con lo que hace en la cancha no tiene nada que ver con lo que él sea como persona o con sus acciones".