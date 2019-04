El ex futbolista brasileño, Ronaldinho, suena fuerte para arribar a los Dorados de Sinaloa de Diego Armando Maradona. Ayer estuvo presente en el entrenamiento del equipo de Culiacán un secretario particular del ex jugador del Barcelona y además ayer aceptó la invitación del argentino para acudir a México tras agradecerle por dos mesas de teqball que le obsequió al conjunto del norte.