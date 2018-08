Klopp reconoció que no estaba listo para mantener un diálogo con Karius: "No tenía las palabras correctas. No tenía una pista sobre qué podía decir". " No estaba ni enojado ni desilusionado con él o algo por el estilo. Sólo vi su situación y a todos nos hubiese gustado tener las palabras adecuadas", agregó.