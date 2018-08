Pero horas después de convertirse en tendencia en Inglaterra, el ex jugador de 51 años explicó que su estado se debía a otra razón: "He leído algunos tuits diciendo que me veo muy bien, otros que dicen que estoy en mi mejor momento y otros asegurando que estaba ebrio, lo cual está bien cuando en realidad lo estoy, pero ahora estuve tomando pastillas para dormir, para poder retener todo el amor que me dan".